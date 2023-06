Comment fonctionne l'isolation phonique ?

Vous souhaitez isoler un logement ou une pièce du son ? Isover vous explique en vidéo tout ce qu'il y a à savoir comme les différentes nuisances sonores, le principe de « masse-ressort-masse », etc…



Découvrez également notre best-seller la laine de verre Par Phonic : l’isolant de référence pour les cloisons de distribution et de séparation. C'est la laine de verre qui joue le rôle de l'amortisseur en absorbant et en réduisant l'amplitude des ondes.



Retrouvez toutes les caractéristiques et avantages du Par Phonic ci-dessous.

