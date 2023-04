Faites le choix d’un assureur qui complète vos revenus en cas de coup dur !

Le régime obligatoire des travailleurs non-salariés (TNS) offre généralement des prestations insuffisantes. Ces dernières sont souvent moins favorables que celles réservées aux salariés en cas d’incapacité de travail, d’invalidité ou de décès. Le TNS doit donc prendre les dispositions nécessaires pour renforcer sa propre protection et celle de sa famille.



Les contrats de prévoyance permettent de compenser votre perte de revenus au-delà des prestations versées par votre régime obligatoire et vous aident à maintenir votre niveau de vie et celui de vos proches, au moment où vous en avez le plus besoin.

Et si vous souscrivez un contrat de prévoyance éligible au dispositif de la « loi Madelin », vous pourrez bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables puisque cette loi permet aux travailleurs non-salariés de déduire de leur bénéfice imposable les cotisations de leur contrat de prévoyance, dans la limite d’un plafond.

Exactement ce que propose SMABTP !

Avec les garanties arrêt de travail/incapacité, invalidité et décès, SMABTP vous aide à vous constituer une protection sociale sur mesure qui vous garantit un complément de revenus pour faire face aux imprévus de la vie. Cette offre est éligible à la fiscalité de la loi Madelin.

Découvrez nos solutions en prévoyance :

Ces informations sont fondées sur la réglementation en vigueur au 01/04/2023 et ne constituent pas un conseil ou un avis juridique ou fiscal. Document publicitaire, sans valeur contractuelle - Seule la notice d’information a valeur de contrat.

Pour en savoir plus exit_to_app