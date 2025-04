Calepins de chantier Pro’RENO : guide pratique BTP

Une palette de ressources pour répondre aux attentes variées des professionnels

Pro’RÉNO offre aux professionnels du bâtiment une sélection pointue de ressources sous une grande variété de formats : recommandations professionnelles, tutoriels vidéo, guides techniques, calepins de chantier, applications numériques, fiches pratiques, podcasts, etc. Les professionnels y retrouvent l’ensemble des outils coconstruits par la filière bâtiment dans le cadre des programmes PROFEEL, PACTE et RAGE, mais aussi d’autres ressources utiles issues de diverses organisations : ADEME, ANAH, AQC, CEREMA, etc.

Pro’RÉNO c’est quoi ?

Pro’RÉNO est une nouvelle plateforme de ressources dédiées à la rénovation énergétique. Accessible gratuitement sur www.proreno.fr depuis le 18 janvier 2024, ce service offre un accès simplifié à plus de 900 outils, incluant des règles de l’art.

Doté d’un moteur de recherche optimisé et de multiples possibilités de personnalisation, Pro’RENO permet d’identifier rapidement la ressource adaptée à son besoin selon son profil métier.

Ces outils sont coconstruits et validés par la filière pour accompagner les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes sur les chantiers de rénovation.

Des fonctionnalités avancées pour des réponses adaptées selon votre profil métier

Pro’RÉNO se distingue par sa facilité d'utilisation et ses fonctionnalités avancées. Grâce à un moteur de recherche optimisé, vous pouvez identifier rapidement les ressources adaptées à votre besoin. Au-delà de ce moteur de recherche, différentes clés d’entrée sont proposées. Vous pouvez notamment personnaliser les contenus en précisant votre profil métier, un lot technique, une typologie de bâtiment ou encore une phase de chantier. Si vous le souhaitez, vous pouvez également créer un compte personnel afin de vous constituer une bibliothèque propre, archiver vos recherches et recevoir une notification lorsqu’une nouvelle ressource est publiée. Vous pouvez également annoter et partager à vos collaborateurs une ressource identifiée sur la plateforme, via Whatsapp ou par simple courriel.

Une plateforme conçue par et pour les professionnels du bâtiment

Cet outil a été élaboré de manière concertée dans le cadre du programme PROFEEL en lien étroit avec les seize organisations professionnelles du bâtiment partenaires du programme et les Pouvoirs Publics, sous le pilotage de l’Agence Qualité Construction (AQC).

