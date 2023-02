Au quotidien comme en temps de crise, une gestion facilitée grâce aux solutions BRZ

Pourriez-vous nous présenter en quelques mots l’activité de votre entreprise et son historique ?

La société est plus connue sous ses enseignes commerciales : CLONOR pour la production et le négoce de clôtures et de portails auprès des professionnels ; CLOTURENLIGNE pour le négoce auprès des particuliers; et les marques CLOWILL, CLOPEV et CLOLYS pour le montage de clôtures sur chantier.

Comment en êtes-vous venu à utiliser les solutions BRZ dans votre activité ?

Nous avons commencé à utiliser les solutions BRZ via ses services de gestion sociale.



Auparavant, nous travaillions avec un avocat en droit social. Ce dernier changeait d’activité et nous avait donc présenté la société BRZ. Cela nous a permis de rentrer en contact avec Nicolas Dubois, qui a commencé à s’occuper de la gestion sociale de notre société.



Il intervient depuis 2016 en tant que RH à temps partagé pour des problématiques telles que la réalisation de contrats de travail, la production d’avenants ou le reclassement d’un membre du personnel à la suite d’une inaptitude déclarée par la médecine du travail. Il prend aussi en charge l’aspect disciplinaire et d’autres missions connexes.

Utilisez-vous également les services d’externalisation de la paie ?

Après une utilisation de BRZ dans le cadre de la gestion sociale, nous avons mis en place l’externalisation de la paie du groupe. Elle était auparavant traitée en interne par le biais de notre service paies. Nous avons décidé d’utiliser BRZ pour une plus grande facilité et efficacité, mais aussi une certaine confidentialité.

Utilisez-vous le logiciel de gestion BRZ ou l’ensemble de la paie est-il externalisé ?

Tout n’est pas externalisé au niveau de la paie. Nous avons externalisé la paie pour certaines entités du groupe, mais pour l’entité principale, Clôtures Michel Willoquaux, nous utilisons le logiciel de paie BRZ. Il est géré en interne par un collaborateur entièrement dédié à la paie, soutenu, en bonne partie, par les équipes de BRZ.

Quel est le bénéfice pour votre entreprise de faire appel à des services comme ceux de BRZ ?

Cela nous permet de rester à jour face aux réglementations qui changent régulièrement. Cela a notamment été le cas avec la crise de la COVID et le premier confinement.



Nous n’avions pas le temps ni les équipes nécessaires pour analyser les différentes démarches administratives liées à tout cela. Grâce au soutien et à l’appui de BRZ, nous avons pu mettre en place les choses beaucoup plus facilement et sereinement.

Quel est l’intérêt de faire appel à BRZ plutôt que d’embaucher une personne à la direction des ressources humaines ?

La neutralité. L’intervenant de chez BRZ est neutre et cela permet de meilleures relations avec les collaborateurs. Même si, bien sûr, notre société est le donneur d'ordre auprès de BRZ, cela permet de faciliter les différentes démarches.

Est-ce que la présence de Nicolas Dubois de chez BRZ a pu aider les relations sociales de votre entreprise ? Auriez-vous un exemple concret ?

Oui, tout à fait. Lorsque nous avons dû mettre fin au contrat de l’un de nos employés et recruter un nouveau collaborateur en parallèle, l’intervenant RH à temps partagé de chez BRZ a pu travailler sur ces problématiques en dehors du cadre de l’entreprise, en toute neutralité.

Est-ce que vous recommanderiez l’usage de BRZ pour d’autres entreprises de votre secteur ?

Très volontiers. Je le fais d’ailleurs autour de nous et je prône le savoir-faire de BRZ dans le secteur du bâtiment.



Même si l’externalisation des ressources humaines a un certain impact sur notre bilan comptable, avoir un RH à temps complet ou temps partiel dans l’entreprise aurait le même impact. De plus, le collaborateur serait plus ancré dans l’entreprise et n’aurait plus la même vision à terme.



L’un des points forts de BRZ tient aussi à la diversité de ses clients. L’expérience et les situations vécues dans d’autres entreprises peuvent nous aider. Tout en conservant, bien sûr, la confidentialité des entreprises, les cas concrets rencontrés dans une société peuvent également s’appliquer à la nôtre. C’est un vrai point fort pour nous.