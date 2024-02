Avant-première Salon NORDBAT - KNAUF CEILING SOLUTIONS - STAND G49

Au plus près des attentes des entreprises de pose et prescripteurs, KNAUF CEILING SOLUTIONS fait évoluer sa gamme de dalles acoustiques en laine de roche TOPIQ. Depuis début janvier, celle-ci est ainsi fabriquée en France, sur son site historique de Pontarlier dans le Doubs. Une production locale qui permet d’optimiser la logistique. Les livraisons auprès des négoces sont plus rapides et engendrent moins d’émissions de carbone. Cette fabrication française s’accompagne d’un élargissement de la gamme. Afin de répondre à la demande du marché, TOPIQ est désormais commercialisée en deux épaisseurs gages d’une absorption acoustique de qualité :

20 mm, version « TOPIQ EFFICIENT PRO » qui atteint un coefficient d’absorption acoustique de 1.00 αw (norme EN ISO 11654),

» qui atteint un (norme EN ISO 11654), 15 mm, « TOPIQ PRIME » qui possède un coefficient αw de 0.95 (norme EN ISO 11654).

Idéales pour les espaces où la tranquillité et la concentration sont essentielles, elles sont disponibles en stock dans les dimensions 600 x 600 mm et 1 200 x 600 mm, et dans trois détails de bords « Board », « Tegular 15-90 » et « Tegular 24-90 » selon l’esthétique recherchée.

Le bon compromis qualité/prix en négoces

TOPIQ est une dalle en laine de roche à faible densité adaptée à différents domaines d’application : bureaux, établissements scolaires, commerces…Certifiée ISO 4 (TOPIQ EFFICIENT PRO) et ISO 5 (TOPIQ PRIME), elle contribue à maintenir une qualité d'air optimale convenant particulièrement aux salles blanches. Sa surface est revêtue d’un voile acoustique lisse et blanc peint durant son processus de fabrication. Il réfléchit la lumière naturelle à 88 % offrant un confort visuel optimal aux occupants et permettant de réduire les coûts d’énergie du maître d’ouvrage. Afin de simplifier l’installation, la dalle TOPIQ possède également une surface de pose non directionnelle. Gain de temps assuré sur le chantier.