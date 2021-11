Standard ou sur-mesure, la Boîte à Eau en alu Araltec est la solution !

La Boîte à Eau Araltec est une solution complète avec une naissance adaptée selon les besoins d’évacuation (jusqu’au diamètre 300 mm), elle est disponible en 3 dimensions standards (200, 240 et 290 mm) ou sur-mesure et avec ou sans trop-plein.

ARALTEC est le spécialiste de l’évacuation des eaux pluviales depuis 1989. C’est un acteur incontournable du marché de la gouttière aluminium prélaqué avec une unité de production de plus de 5200 m2.



Un produit essentiel et design : la boîte à eau en aluminium laqué avec trop plein !



Depuis sa création Araltec accorde une importance toute particulière à la qualité de ses produits. Cette exigence s’illustre dès le choix de la matière première des produits Araltec : l’aluminium Français.



Notre boîte à eau avec trop plein est fabriquée dans nos ateliers en aluminium pré-laqué français.

Avec ses fixations non apparentes et son style soigné et contemporain, elle se décline en 21 coloris et s’accorde parfaitement avec l’ensemble architectural.



Elle s’associe tout à fait avec les couvertines Araltec disponible en 4 tailles (380, 425, 480 et 530mm).

ARALTEC c’est une gamme de produits variés pour les gouttières corniches, demi-rondes, rectangles, descentes, couvertine, boîte à eau, lambris, habillage et pliage, protège-gouttière/pare-feuilles, descentes grandes sections (entre 120 et 300 mm), divers accessoires ... le tout en aluminium laqué de première fusion !

