Cegeclim Energies affirme ses ambitions de développement dans le grand Sud-Ouest. Après Pau, Dax, Anglet et Mérignac, Cegeclim Energies vient renforcer sa présence sur la région bordelaise, via l’ouverture de son 5ème comptoir.

Un nouveau comptoir, symbole d’un fort développement sur la Nouvelle-Aquitaine

Situé côté rive droite de Bordeaux, plus précisément à Artigues-Près-Bordeaux, le nouveau comptoir se trouve au coeur d’une zone d’activité stratégique, très facile d’accès, pour répondre rapidement aux besoins des professionnels du secteur.

Stéphane Chanteau, Directeur du Développement commercial Nord Aquitaine, est le responsable des 2 comptoirs de la région bordelaise, à Mérignac et depuis quelques jours, Artigues-Près-Bordeaux. Pour lui, la volonté première de ce nouveau comptoir est d’accompagner au quotidien ses clients installateurs et tout un réseau professionnel orienté constructeurs de maisons individuelles, promoteurs et bureaux d’étude. Il précise : « La Nouvelle-Aquitaine possède un vrai potentiel pour les solutions ENR. Notre offre est particulièrement complète et intègre des exclusivités Hitachi, comme le Triple C, le 1er chauffe-eau thermodynamique multi-splits R32 du marché. »

Cegeclim Energies est présent depuis plus de 20 ans dans la distribution de solutions durables pour tous les projets résidentiels, petits tertiaires et collectivités. En tant que distributeur exclusif de la marque Hitachi, l’entreprise propose à ses clients, pour les marchés du neuf et de la rénovation, des solutions répondant aux enjeux des nouvelles règlementations thermiques des logements collectifs et individuels. En outre, elle accompagne tous ses clients via une offre de formations dédiées aux pompes à chaleur Air/Eau, Air/Air, Triple C, Gainable, Petit Tertiaire, ECS collective et photovoltaïque autoconsommation. Ouvert fin juin, le centre de formation se situe à Mérignac.

Une équipe 100% adepte de technique

L’équipe en place, autour de Stéphane Chanteau, se compose de 4 personnes pour apporter un support commercial et logistique. Le nouveau comptoir bordelais offre une expertise technique, dans un local moderne et lumineux, intégrant une salle de réunion de 50m² ainsi qu’un grand showroom avec des produits Hitachi en fonctionnement. Stéphane Chanteau ajoute : « Avec une superficie totale de 900m² et de nombreux produits en stock couvrant toutes les gammes de pompes à chaleur, solutions de production d’eau chaude sanitaire et accessoires, le nouveau Comptoir Cegeclim Energies permet de répondre aux besoins d’un chantier complet. »

Le contexte actuel ne permet pas une inauguration officielle pour le moment. Toutefois l’équipe accueille d’ores et déjà avec grand plaisir tous les installateurs désireux de visiter ce nouveau point de vente en petit comité, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

