Le Comptoir CVC, distributeur exclusif de la marque Hitachi, renforce sa présence sur la région des Pays de la Loire avec l’ouverture de son nouveau point de vente au Mans. Proche du centre-ville et de la gare, ce nouveau comptoir spécialisé dans les solutions de chauffage et climatisation résidentielles propose un service de proximité pour les professionnels du bâtiment.

Un nouveau local dédié aux solutions Hitachi

Le groupe Comptoir CVC a fait le choix d’investir dans un nouveau local neuf et moderne afin d’offrir un bel espace dédié aux solutions de chauffage et de climatisation de la marque Hitachi. Idéalement situé, près du centre, de la gare et des zones d’activités, le nouveau point de vente du Comptoir CVC - Le Mans est facilement accessible pour pouvoir répondre rapidement aux besoins des professionnels issus des départements de la Sarthe, d'Indre-et-Loire ainsi que du nord du Maine & Loire (Dpt. 72 / 37 / 49).



D’une surface totale de 420 m², ce comptoir se compose d’un espace libre-service, un showroom, des bureaux ainsi que d’une zone importante de stockage avoisinant les 220 m², permettant d’assurer une disponibilité produits aux clients.

Une équipe 100% adepte de technique

Le Responsable du Comptoir CVC Le Mans, Serge Kanizsay, qui anime également le comptoir d’Angers, dispose d’une parfaite connaissance des gammes Hitachi de par son expérience de 14 ans pour la marque. Epaulé par deux Chargés d’Affaires, deux Technico-Commerciaux sédentaires, un technicien SAV ainsi qu’une personne en charge de l’Administration Des Ventes, l’équipe propose aux installateurs une offre complète dédiée aux solutions de chauffage et de climatisation, ainsi qu’une offre périphérique d’accessoires et de régulations.



Le nouveau comptoir intègre un grand showroom avec des produits Hitachi en fonctionnement afin d’offrir une expertise technique à la clientèle. Serge Kanizsay précise : « Notre volonté est de présenter nos produits en conditions réelles avec la possibilité de réaliser des démonstrations aux clients. L’ensemble des gammes de PAC air/eau, PAC air/air ainsi que la solution exclusive Triple C Hitachi y est présentée afin d’exposer une vue d’ensemble de nos solutions résidentielles et petit tertiaire. »

Des formations au programme

Dans un second temps, plusieurs formations techniques et commerciales seront proposées à l’ensemble de la clientèle du groupe Comptoir CVC, en vue de les aider à monter en compétence et les initier aux nouveaux produits. Pour Serge Kanizsay, l’ambition de ce nouveau comptoir est d’accompagner au quotidien ses clients installateurs, à travers une expertise technique et un service de proximité.



L’équipe sur place accueillera début mars l’ensemble des installateurs désireux de visiter ce nouveau point de vente, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Elle espère pouvoir réaliser une inauguration officielle, en fonction du contexte sanitaire, d’ici cet été.

Pour en savoir plus exit_to_app