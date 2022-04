La QAI, fer lance de l’activité de JCH

En ce début de printemps, Johnson Controls – Hitachi (JCH) révèle des innovations dans l’ère, ou plutôt dans l’air du temps. Parmi elles, on compte la PAC air/air murale airHome 400 et la façade de cassette TwinSense, répondant toutes deux aux enjeux de la qualité de l’air intérieur (QAI).

A l’arrivée du printemps, les innovations fleurissent chez Johnson Controls – Hitachi (JCH). C’est à Barcelone que le spécialiste des produits de chauffage, de climatisation et de traitement de l’air a présenté de nouvelles solutions ce mercredi 23 mars, et qui seront commercialisées dans les prochains mois.

airHome 400, une PAC air/air murale pour le résidentiel

Bien que le marché de la PAC soit dominé par la PAC Air/Eau en 2021, cela n’empêche pas JCH d’innover du côté de la PAC Air/Air, avec sa solution dédiée au résidentiel, airHome 400.

« Trois tendances ressortent aujourd’hui dans les modes de vie des consommateurs. Premièrement, améliorer leur qualité d’air intérieur. Deuxièmement, contrôler simplement des objets connectés. Et troisièmement, rendre leur habitat harmonieux, avec des décorations design, « instagrammables », expose Camille Dévoit, cheffe du marché Pompe à Chaleur Air/Air.

Commercialisée dès avril prochain sur le réseau Hitachi, la solution murale airHome 400 tend à répondre à ces différentes priorités. D’abord en permettant de réaliser des économies d’énergie, la gamme déclinable en quatre puissances (de 1,8 à 5 kW), pour une efficacité énergétique A++.

La connectivité gagne aussi la PAC, munie d’un système de pilotage à distance via la WiFi. Le confort thermique est personnalisable via l’application airCloud Home (programmation hebdomadaire, mode vacances, gestion facile de la consommation d'énergie, mode nuit, etc.)

Une fonction géo-repérage permet de démarrer et arrêter l’appareil en quittant et en rentrant chez soi. Le tout en étant compatible avec les assistants vocaux Google Home et Alexa.

Côté QAI, airHome 400 comprend la fonctionnalité FrostWash. Elle permet un nettoyage automatique de l’échangeur thermique, capable d’éliminer 99% des virus et bactéries, grâce au givrage et dégivrage dudit échangeur. En parallèle, le système de séchage de l’échangeur Mold Guard vise à contrer l’apparition des moisissures.

Compact, airHome 400 tend à s'adapter dans tout bâtiment résidentiel - Crédit photo : JCH

Enfin, mesurant 78cm de largeur, l’airHome 400 s’intègre discrètement au-dessus d’une porte. « Ses dimensions compactes en font une solution idéale pour les projets de rénovation », mentionne notamment JCH.

TwinSense, la nouvelle façade de cassette à double détecteur

Compatible avec les DRV et PAC air/air de JCH, la nouvelle façade de cassette TwinSense est dotée, à l’image de toute la gamme Hitachi Cooling & Heating, d’un filtre antivirus. Utilisant la technologie Pyritione de Zinc (ZPT), ce dernier est capable d’inhiber 99% de virus, bactéries, moisissures et autres polluants, et de collecter jusqu’à 75 % de poussières.

Le façade de cassette TwinSense par JCH - Crédit photo : JCH

Autre particularité de cette façade de 800x800 cm : son système de double détection. Le premier détecteur, « CrowdSense », effectue un contrôle prédictif des variations de température du sol. Il active ainsi soit le mode réchauffage « FeetWarm » ou refroidissement « FloorSense », selon les besoins, par ajustement de volets motorisés.

Ce détecteur permait de moduler la température de tout bâtiment tertiaire (salles de réunion, locaux commerciaux, musées, restaurants). C'est le cas également de la seconde fonction « Auto-Save ». Ce détecteur de mouvement fonctionne à 360° sur quatre zones et permet d’ajuster le débit d’air. Mis en vente dès le mois de juin dans le réseau Hitachi Cooling & Heating, la façade de cassette TwinSense est compatible avec les unités RCIM-FSRE associées à l'accessoire détecteur de mouvement SOR-NEC.



Virginie Kroun

Photo de Une : JCH