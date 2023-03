Avec son concours « Les Georges de la rénovation », Weber met en lumière artisans d'exception et réalisations exemplaires

Un challenge qui fait la part à la rénovation de façade, légère comme plus complexe

Acteur de proximité fier de s’engager pour les territoires, Weber a initié en 2022 « Les Georges de la rénovation » en s’appuyant sur ses 5 Régions1. Dans un premier temps, chacune d’entre elles était chargée de recenser les participants (façadiers, maçons, peintres) valorisant une rénovation de bâti ancien adaptée aux spécifi cités du patrimoine local. Les dossiers de candidature, enrichis de photos illustrant l’ouvrage avant/ pendant/après, devaient présenter un chantier mené en France entre le 1er janvier 2019 et le 1er décembre 2021.

La technicité de mise en oeuvre, l’emploi d’au moins une solution Weber, la prise en compte de l’environnement, les conditions de sécurité sur chantier ainsi que la gestion des déchets constituaient les impératifs de sélection. Les 5 lauréats régionaux2 ont ensuite été départagés au niveau national lors de la 35ème édition du Qualiclub en fin d’année. Ils ont alors porté oralement leur projet devant leurs pairs (une soixantaine de membres du Qualiclub sur les 280 présents). L’entreprise familiale Michot Bâtiment a donc remporté le Trophée pour son traitement exemplaire de la façade d’un immeuble en copropriété, à Paris (angle du Faubourg Saint-Antoine et de la rue Claude Tillier).



Techniquement, le jury s’est révélé conquis par le traitement des 255 m² de façade valorisant ses lignes pour un rendu des plus harmonieux ainsi que par la création de 28 ML de bandeaux, d’encadrements, de cartouches, de corniches, les moulures des balcons et la réalisation de fausses fenêtres. La mise en oeuvre de deux solutions de la gamme « Les enduits Georges Weber », un mortier à la chaux aérienne « Réparation de pierre » et un mortier plâtre-chaux teinté dans la masse, a été saluée. Par ailleurs, le soin pris par les artisans d’impacter au minimum la vie de la copropriété ainsi que l’optimisation du cheminement des matériaux sur chantier ont été mis en exergue.

À travers ce challenge, Weber rappelle combien la restauration patrimoniale relève de l’expertise. En effet, les spécificités du bâti ancien (maçonneries hétérogènes, peu résistantes et souvent sensibles aux remontées capillaires, constituées en moellons, pierres de taille, briques, carreaux de terre...) requièrent à la fois une palette de solutions adéquates et une certaine dextérité quant à leur mise en oeuvre. C’est pourquoi Weber a développé « Les Enduits Georges Weber », à la chaux aérienne, affichant des caractéristiques mécaniques compatibles avec celles du support ancien.

Riches d’une offre coloristique (95 teintes) basée sur les particularités régionales, ils prennent en compte la richesse des enduits locaux, les techniques et les finitions propres aux différents terroirs. Qu’il s’agisse d’enduire des maçonneries saines ou salpêtrées, de recouvrir des enduits fissurés, de réparer des pierres de taille... Weber met à disposition des produits spécifiques pour chaque mission. D’autant qu’il propose aussi désormais en exclusivité les produits de la gamme Tradical®, également à base de chaux aérienne.



« Merci à Weber de nous permettre de présenter les réalisations dont nous sommes fiers et qui mettent en avant la qualité du travail des compagnons ». Vincent Michot, Directeur Michot Bâtiment



« Lorsque l’on écoute les entreprises présenter leurs projets, nous ne pouvons qu’être admiratif de leur engagement à réaliser ces ouvrages qui respectent l’architecture à travers l’utilisation de nos solutions adaptées à ce patrimoine ». Julien Bajolet, Responsable Marketing Entreprises Saint-Gobain Weber France

Rappelons que Weber, spécialiste de la façade, soutient la campagne #JAIMEMONJOBDEFAÇADIER lancée en octobre (jusqu’en septembre 2023) par l’UNEEF et le SNMI.



Destinée à pallier la pénurie de main d’oeuvre dans ce secteur, cette communication 100 % digitale s’appuie sur un site web, des réseaux sociaux dédiés et des partenariats influenceurs. Elle entend sensibiliser le grand public, les jeunes en âge de choisir une voie d’apprentissage, les parents des jeunes en orientation, les personnes en reconversion ainsi que les entreprises, à l’attractivité du métier de façadier.

1 - Nord Centre Val de Seine / Grand-Ouest / Sud-Ouest / Sud-Est / Rhône-Alpes Est.

2 - Michot Bâtiment (91) / Laurent Sandrine La Façadière (16) / Cazeneuve Façade (31) / Ventoux Rénovation (84) / PFF Façade (57).

