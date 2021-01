La résine SOUPLETHANE UR5 polyurée – uréthane bi composant sans solvant utilisée pour l'étanchéité ou les revêtements de sols est aussi une barrière efficace à la diffusion du gaz radon.

Résistance au Radon comparé au PVC.

Le radon (Rn) est un gaz radioactif inodore, incolore et inerte. Il provient de la transformation du radium (Ra) issu de l’uranium (U) et du thorium (Th), éléments radioactifs présents dans les roches granitiques et volcaniques. Il émet des rayonnements ionisants alpha (α).

La résine d'étanchéité liquide SOUPLETHANE UR5/6 disposant d'un Avis Technique du CSTB** constitue une véritable barrière à la diffusion du gaz Radon. Des tests réalisés par le CNRS – CEA* ont montré un coefficient d'atténuation de la diffusion du RADON exceptionnel pour le SOUPLETHANE UR5 : 159 000 comparé au PVC : 9 (pour une épaisseur du revêtement de 2 mm).

Avantages :

Très bonne résistance chimique (pH de 1 à 13), mécanique et thermique : de – 50°C à +160°C

Sans solvant et sans odeur, classé HQE A++

Mise en service rapide

Facilité d’application

Domaines d'emploi :

Étanchéité de dalles béton en fondations de maisons avec relevés sur les murs extérieurs

Étanchéité de locaux : caves, locaux en sous-sol, bureaux, locaux techniques