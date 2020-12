Novoferm poursuit ses actions pour proposer un service "+SVP" : plus simple, plus vite et plus proche du client. Un nouveau catalogue présentant la gamme très étendue de Novoferm Habitat, est sorti au mois de janvier 2016. Premier du secteur à proposer un catalogue, Novoferm continue de marquer la différence. Le catalogue sera décliné en deux versions : une version étayée avec des informations techniques pour les distributeurs et une autre pour les particuliers.