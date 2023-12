Si la motorisation des portes et portails est bien démocratisée, des règles et bonnes pratiques sont à appliquer. Le groupe Actibaie fait le point dans un guide de 20 pages.

Alors que la motorisation gagne l’ensemble des systèmes de portes et portails, quelles sont les règles et bonnes pratiques à suivre par les professionnels ?

Voilà une question à laquelle répond le groupement Actibaie, dans un guide de 20 pages diffusé ce mercredi 20 décembre.

« Le présent document est un aboutissement d’un travail de longue haleine de notre syndicat sur le sujet de la motorisation des portes et portails. Cette publication est le fruit de l’expertise collective de nos membres, de notre dévouement à la sécurité des produits, et de notre volonté de proposer des solutions pratiques et applicables sur le terrain », présente Philippe Seas, nouveau président du groupement, représentant les filières stores, volets, portes automatiques au sein de la Fédération française du bâtiment (FFB).

Des bonnes pratiques réparties entre six chapitres

Industriels, commerciaux et résidentiels : l’ensemble des catégories de portes et portails concernés par la motorisation sont couverts dans le guide. « Les équipements concernés sont les produits couverts par le domaine d’application de la norme NF EN 13241 (portes souples, portes sectionnelles, portails, portes de garage, portes accordéon, grilles et rideaux métalliques, barrières levantes)... En conséquence, les blocs-portes pour piétons sont exclus de ce guide », est-il précisé en introduction.

Un premier chapitre couvre les aspects réglementaires, car en France, la loi impose aux produits motorisés une sécurisation, dans le but d’éviter les accidents et les dommages associés.

Conçu avec l’expertise de l’INRS et du CSTB, le guide d’Actibaie décrit les responsabilités des entreprises d’installation. Il indique également la marche à suivre lors de la conception d’un système complet « porte + motorisation ».

Les fabricants comme les installateurs peuvent y découvrir des renseignements sur l’assemblage de composants, la motorisation de produits existants ainsi que la modification et la maintenance des systèmes motorisés.

Pour explorer le guide, rendez-vous sur ce lien.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock