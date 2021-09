Egidia® SC Essential : le portail résidentiel au meilleur rapport qualité prix

Parmi les nouveautés produits 2021 chez Betafence, découvrez le portail coulissant autoportant Egidia® SC Essential avec un remplissage en panneau double fil Nylofor® 2DS. Idéal pour les zones résidentielles et publiques, l’Egidia est fabriqué entièrement en acier galvanisé et proposé dans plusieurs dimensions et trois exécutions différentes : manuel, motorisable ou motorisé.

La version manuelle est fournie avec une serrure et gâche Locinox pour garantir une fermeture sécurisée du portail dès son installation. Pour la version motorisable, vous recevrez le portail avec la crémaillère prémontée d’usine en vue de la future motorisation du portail. Enfin, pour la version motorisée, le portail est livré avec un moteur FAAC 746 ainsi que tous les accessoires de sécurité indispensables (télécommande, bandes palpeuses, photocellules, gyrophare, et éclairage de zone). Les trois versions du portail sont disponibles pour des largeurs allant de 3 à 5 m par paliers de 0.5 m et des hauteurs allant de 0.8 à 2 m.

Pour un portail en parfaite harmonie avec sa clôture, il est possible d’associer le portail coulissant Egidia SC Essential au système de clôture Nylofor 2DS ainsi qu’aux portails pivotants simples et doubles Egidia, ou bien aux portails pivotants à remplissage Nylofor 2DS. Le portail est également disponible dans tous les coloris RAL, ce qui lui permet de s’accorder parfaitement à son environnement.



Un équipement optionnel est également disponible pour adapter le portail à ses besoins : clavier à code, lecteur de badges, module GSM, télécommandes supplémentaires et une serrure avec gâche pour l’option motorisable si on ne souhaite pas motoriser son portail tout de suite.



Enfin, quelle que soit l’option choisie, le portail est livré directement sur site pour une pose immédiate.



Découvrez la brochure du produit et notre vidéo de présentation sur notre site internet et retrouvez le revendeur le plus proche de chez vous.

