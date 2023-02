Besoin d’un Psi : le calculateur de Psi développé par Rector Lesage fait peau neuve

Avec Besoin d’un Psi, trouvez la solution de traitement des ponts thermiques la plus adaptée et consultez ses valeurs psi en quelques clics, quel que soit le type de construction et le niveau de plancher !



Pour ce faire, il suffit de répondre à quatre questions simples concernant :

Le type de bâtiment

Le type de plancher : planchers à poutrelles ou à prédalles

Le niveau de plancher

Le type de traitement de déperdition thermique souhaité (niveau de performance)

Découvrez et testez les nouveautés de Besoin d’un Psi



La dernière version du simulateur thermique Besoindunpsi.fr, disponible dès aujourd'hui, intègre de nouvelles données et fonctionnalités :

Les valeurs de Psi ont été mises à jour avec la prise en compte de notre nouvelle gamme de Box de rupteurs Equatio et l’ajout des valeurs de notre plancher Equatio Duo.

Un nouveau parcours a été mis en place pour obtenir les données permettant de calculer l’impact carbone d’une solution. Ces données concernent : le litrage béton, le kilotage d’acier et les numéro de FDES des éléments constitutifs.

Le questionnaire a été simplifié : inutile de valider chacun de vos choix ! L’option est automatiquement sélectionnée lorsque vous cliquez et il est très facile de revenir en arrière.

Comparez si vous voulez !



Avec le simulateur, il est possible d'affiner votre recherche pour visualiser le psi de la solution unique qui répond à la configuration opérationnelle de votre projet (façade, épaisseur du plancher, etc.).



Besoin de comparer les performances des solutions Rector dans différents types de configuration ? Rendez-vous dans la section bibliothèque de psi pour accéder à une synthèse complète, en 3 clics, des performances thermiques de l'ensemble de nos produits.

Pour en savoir plus exit_to_app