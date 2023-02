Le Smart Guide de la RE2020 est paru : des solutions préfabriquées en béton pour construire conforme et durable !

Zoom sur les objectifs de la RE2020, les exigences et les indicateurs associés

Pédagogique, didactique et étayé par des cas concrets, le « Smart Guide de la RE2020 » édité par la FIB décode de manière synthétique et rend accessible au plus grand nombre les principales évolutions environnementales règlementaires à intégrer en phase de conception de nouveaux bâtiments.



Il décline et explicite les trois objectifs phares de la RE2020 :

Donner la priorité à la sobriété énergétique et la décarbonation de l’énergie.

Diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments.

Garantir la fraîcheur des bâtiments en cas de forte chaleur.

Pour chacun des items précités, le guide détaille les nouveaux seuils à atteindre et les indicateurs associés dans les différentes configurations sous forme de visuels clairs et synthétiques, et apporte en regard des simulations concrètes de cas d’études qualifiés permettant de visualiser l’apport et les incidences de choix techniques envisageables.

Solutions préfabriquées en béton : des smart systèmes RE2020

Les systèmes constructifs en béton préfabriqués en usine présentent de nombreux atouts. Reconnus pour leur apport structurel dans la conception d’un bâtiment, ils apportent des solutions en termes d’acoustique, de réaction et de résistance au feu, et de résistance aux sollicitations sismiques, contribuant ainsi à la qualité de vie et à la durabilité des logements.



Au-delà de ces performances, les Smart Systèmes en Béton permettent de répondre aux trois objectifs de la RE2020 :

Ils participent aux performances thermiques de l’enveloppe des bâtiments et intègrent des solutions de traitements des ponts thermiques, ce qui permet d’atteindre l’objectif de sobriété énergétique et de décarbonation de l’ouvrage.

Contribuant à l'inertie des bâtiments, ils lissent ainsi les pics de chaleur à l’intérieur et favorisent la fraîcheur et le confort en période estivale.

Même s’ils représentent une part limitée de l’impact carbone global d’une construction (10 à 15 %), ils aident à réduire celui-ci grâce à une conception et une fabrication optimisée : leur structure et leur masse ayant été pensées pour limiter au maximum l’utilisation de matières premières et d’énergie, que ce soit pour leur fabrication ou leur transport.

Grâce aux Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires (FDES) disponibles pour ces Smart Systèmes, et au configurateur Environnement IB mis à disposition des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et bureaux d’études, il est ainsi facile et rapide de connaître le poids carbone des différents Smart Systèmes en Béton, et de les utiliser à bon escient pour la conception des bâtiments. Ces outils offrent en effet une information réelle et vérifiée par tierce partie sur l’empreinte carbone de 90% des systèmes constructifs préfabriqués en béton.



Différents Smart Systèmes en Béton peuvent être envisagés pour un bâtiment donné selon son type, sa zone climatique, son orientation, les choix et le savoir-faire des bureaux d’études et des entreprises.



Avec le concours du Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton (Cerib), le Smart Guide RE2020 met en exergue plusieurs simulations de cas concrets qui permettent d’appréhender et de mesurer, dans différentes configurations, l’apport des Smart Systèmes en Béton pour l’atteinte des seuils à respecter.



On retiendra à titre d’exemple l’impact positif au niveau de l’empreinte carbone d’un plancher à poutrelles et entrevous en regard à un plancher plein (cas étudié : maison individuelle en zone H3).

