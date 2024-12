Que vous cherchiez à rénover ou à poser un plancher d’étage, notre entrevous Rectolight, fabriqué à partir de copeaux de bois, est la solution idéale pour votre chantier

Un entrevous facilement manipulable

L'un des avantages majeurs du Rectolight est sa légèreté, qui facilite grandement son transport et sa manipulation sur le chantier. Vous n'aurez pas besoin de monter sur une échelle depuis le plancher bas pour l'installer, et il peut même passer par une fenêtre ! L'aspect pratique ne s'arrête pas là : le Rectolight est facile à découper avec une simple scie égoïne, et ses repères de coupe vous simplifieront la tâche sur le chantier pour un gain de temps et d’énergie considérable.

Un entrevous astucieux

En réduisant l'épaisseur du plancher, le Rectolight permet l'utilisation de l'espace technique dans le plénum pour le passage des réseaux et des canalisations dans le faux-plafond. Le traitement des faux-entraxes est facile : il suffit de découper l’entrevous dans le sens longitudinal. Aucune opération de coffrage n’est nécessaire !

De plus, l’entrevous peut être associé à nos rupteurs de rive ou d'about pour des performances thermiques attractives sans pour autant engendrer des coûts supplémentaires considérables.

Un entrevous écologique

Enfin, le Rectolight s'inscrit dans une démarche de rénovation durable. Sa composition en copeaux de bois permet non seulement de réduire l'empreinte carbone de votre projet, mais elle offre également un confort acoustique optimal.

Nouveauté : le support de suspente Rapid Grip pour vos faux-plafonds

Que ce soit pour des projets de construction neuve ou de rénovation, le Rapid’Grip de Rector est la solution idéale pour fixer vos ossatures de faux-plafond sous un plancher à entrevous allégés Rectolight. Son système de clipsage manuel permet une installation rapide et sans outil spécifique.

Les atouts du Rapid'Grip :