Engagé dans une forte dynamique de développement, BigMat, première enseigne européenne de distribution de matériaux et produits pour la rénovation et la construction du bâtiment, se mobilise pour répondre aux enjeux de recrutement de ses adhérents et donner un coup de projecteur sur les métiers porteurs du négoce. Avec 400 postes à pourvoir d’ici fin 2023 dans toute la France, l’enjeu est de taille. Alors que le secteur déjà en tension peine à recruter, les métiers du négoce, qui font la part belle aux relations humaines et offrent de véritables opportunités de carrière, restent encore trop souvent méconnus, en particulier des jeunes. En cause : les idées reçues qui freinent les vocations.

Des métiers variés, ouverts à toutes et à tous

Chauffeurs-livreurs, magasiniers, vendeurs menuiserie ou carrelage, commerciaux, managers, chefs d’agence mais aussi toutes les fonctions supports (RH, marketing, comptabilité, etc.) : les 400 postes à pourvoir au sein du réseau BigMat couvrent une grande diversité de métiers, pour tous les profils et tous les talents, notamment les jeunes, les personnes en situation de handicap et les femmes, encore trop peu nombreuses dans le secteur. De nouveaux recrutements qui s’inscrivent dans une logique de forte proximité, au plus près des bassins d’emplois et de vie.

L’Académie des Bâtisseurs by BigMat : former les futurs acteurs du négoce de matériaux et accompagner la montée en compétences des collaborateurs

Évolution du métier du négoce, densification de la réglementation relative à la profession, nouvelles attentes des clients en conseil technique mais aussi en termes d’accueil et de parcours d’achat : BigMat accorde une importance particulière à l’accompagnement de ses collaborateurs dans leurs parcours professionnels et dans les mutations du secteur.



L’Académie des Bâtisseurs, organisme de formation créé par BigMat en 2015, a lancé des programmes de formation répondant aux exigences des Certificats de Qualification Professionnelle de la Branche du Négoce des Matériaux de Construction.

L’offre de formation ne cesse de s’enrichir chaque année avec, notamment, des parcours « sur-mesure » dans différents domaines. Ouverts à tous les collaborateurs quel que soit leur poste, ces programmes couvrent tout le spectre des métiers du négoce.

Depuis 2019, BigMat a délivré 45 Certificats de Qualification Professionnelle dans les métiers de vendeurs, attachés technico-commerciaux, managers et chefs d’agences, avec un taux de réussite de 85 à 100%.

En 2022, l’Académie des Bâtisseurs, aura dispensé plus de 4 500 heures pour près de 1 100 personnes formées, au plus près des adhérents dans l’Hexagone.



Une politique volontariste de formation professionnelle qui permet aux collaborateurs de renforcer et consolider leurs compétences, d’en développer de nouvelles et leur offre des opportunités d’évolution au sein des entreprises du groupement. Il n’est pas rare qu’un salarié BigMat ait parcouru l’ensemble des métiers au sein d’un point de vente, de magasinier à chef d’agence en passant par les fonctions de vendeur comptoir et d’attaché technico-commercial.

La BigMat Family : une plongée pédagogique et décalée dans le quotidien des équipes

Fanny, Alain, Didier, Christophe, Bastien et tant d’autres s’ouvrent sur leur réalité, les missions quotidiennes et journées lambda, les qualités requises pour chaque métier, les idées reçues, l’accompagnement pour prendre son poste et pour évoluer aussi… Sans rien cacher ! Place à la vraie vie, à l’entraide, à l’humain, place à la BigMat Family. Avec un top départ sur le salon BATIMAT, la campagne se déclinera également sur les réseaux sociaux (Instagram et Facebook) et toutes les vidéos seront à découvrir sur le site BigMat.

Pour en savoir plus exit_to_app