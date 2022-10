Réhabilitation des façades du groupe scolaire Simone Veil à Evreux. Communiqué | 20.10.22

Inauguré en janvier dernier, le groupe scolaire Simone Veil d'Evreux (27) est une construction neuve pouvant accueillir près de 300 élèves de primaire, répartis en 15 classes. Situé dans un environnement verdoyant, le long de la rue du bois des Communes, l'établissement se connecte aux équipements pré-existants (accueil périscolaire et plateau sportif) et a été conçu avec un maximum de matériaux naturels et les dernières avancées technologiques en matière d'éco-construction. Ce qui permet au bâtiment une basse consommation énergétique et garantit par la même occasion le confort et la santé des jeunes élèves.