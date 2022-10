Un style intemporel avec la composition Alba de la gamme HarmonyLine.

La gamme HarmonyLine est une série de solutions (porte, fenêtres, porte de garage et volets roulants) qui allie modernité et possibilité de personnalisation.

L’ensemble Alba est une combinaison moderne de panneaux unicolores, minimaliste et en inox brossé. Cette composition en aluminium est parfaite pour les amateurs de classique intemporel.

Un style moderne et personnalisable

DAKO a fait le choix de produits innovants et haut de gamme pour donner un nouveau souffle à tous les extérieurs. Afin d’harmoniser les extérieurs, DAKO propose tout un ensemble de menuiseries qui s’adapte à n’importe quel style de bâtiment. Portes,

portes de garage, fenêtres et volets roulants sont disponibles dans différents matériaux (PVC, bois et aluminium) et variantes de couleurs (noir, blanc, bleu acier, vert sapin, rouge rubis etc…) pour laisser libre cours à la personnalité de chacun.

En choisissant la composition qui correspond le plus à ses envies et ses goûts, il est possible de construire ou de rénover son habitat à son image. La composition Alba de la gamme HarmonyLine est conçue en aluminium pour assurer un rendu qualitatif et moderne à votre extérieur.

Concilier design et confort thermique

À la fois dotée d’une esthétique unique s’inscrivant dans différentes tendances architecturales et de bonnes caractéristiques thermiques, la gamme HarmonyLine est le parfait mélange entre élégance et performance énergétique.

Ceci est d’autant plus important alors la consommation énergétique est au coeur des préoccupations lors de l’achat ou de la rénovation d’un bien. La porte et les fenêtres jouent alors, eux aussi, un rôle important dans l’isolation du bâtiment afin d’éviter des pertes thermiques.

S’équiper avec des produits innovants et de qualité est idéal pour une consommation énergétique raisonnée.

Caractéristiques techniques de la composition ALBA :

Porte garage

Épaisseur du panneau : 40 mm

Coe#cient U : panneau 0.54 W/(m2K) / porte de

garage 1.3 W/(m2K)*

Remplissage : mousse de polyuréthane sans CFC

Hauteur du panneau : 553 mm

Dimensions : 5000 / 2100 mm

Protection contre la corrosion : revêtement sur la surface de la tôle

Description : de l’extérieur : applications en inox, mat , brossé

Couleur ext. : bleu acier (RAL 5011)

*Pour la porte de garage sectionnelle référentielle de dimensions 300mm x 2440mm

Porte

Porte à ouvrant monobloc en aluminium

Épaisseur : 77mm ou 90 mm

Structure mousse haute densité : 72 mm ou 89 mm

Tôle aluminium : 3 mm à l’extérieur et 2 mm à l’intérieur

3 charnières à rouleaux, réglables en 3 parties

Vitrage : triple ou quadruple

Performances thermiques: Ud = 0.66 W/(m2K) (DA 90N) ou Ud = 0.8 W/(m2K) ( DA 77N)

Conforme RT 2012

Description : de l’extérieur : applications en inox, mat, brossé; vitrage transparent

Bâton de maréchal : Q-10, longueur 580 mm

Dimensions : 1120 / 2100 mm

Couleur ext. : bleu acier (RAL 5011)

Fenêtre

Type : DA-90 Thermo

Uw : 0.80 W/(m2K)*

Épaisseur : Ouvrant : 99 mm | Dormant: 90 mm

Nombre de chambres : 3

Insert thermique : 45 mm de polyamide renforcé de fibres de verre

Vitrage : triple:4X18x4x18x4, warm edge noir TGI

Valeur Ug : 0.5 W/(m2K)

Épaisseur disponible du vitrage : de 23 à 82 mm

Isolation acoustique du vitrage disponible : Rw: de 31 à 47 dB

Dimensions : 1500 / 1500 mm

Couleur ext. : bleu acier (RAL 5011)

Volet roulant

Type : DK-RZS

Dimensions : 1500 / 1665 mm

Couleur du coffre : bleu acier (RAL 5011)

Couleur du tablier : bleu acier (RAL 5011)

Couleur des coulisses : bleu acier (RAL 5011)

*Uw fenêtre référentielle 1230 mm x 1480 mm



Pour en savoir plus exit_to_app