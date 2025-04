Le Dusit Thani Bangkok, hôtel emblématique du paysage thaïlandais, rouvre ses portes après une transformation radicale.

Porté par le cabinet hongkongais André Fu Studio, ce projet signe le retour d’un symbole architectural, désormais fusion parfaite entre tradition thaïlandaise et luxe contemporain. Plus qu'une simple rénovation, cette refonte marque une nouvelle ère pour l’hôtellerie de prestige en Asie.

Une icône hôtelière réinventée au cœur de Bangkok

Inauguré en 1970, le Dusit Thani Bangkok avait imposé son profil audacieux avec ses 23 étages coiffés d’une flèche élancée, devenant le plus haut gratte-ciel de la ville pendant des décennies. Son architecture, à la fois moderniste et inspirée des temples bouddhistes, a marqué une époque.

Le nouveau bâtiment conserve cette silhouette verticale tout en adoptant une façade dorée aux reflets solaires, clin d'œil aux chedis traditionnels. Il s’intègre aujourd’hui au sein du vaste complexe Dusit Central Park, mêlant résidences, bureaux, centre commercial et parc suspendu de 11 200 m².

André Fu réinvente l’âme du Dusit Thani avec un design culturel

Le studio André Fu, à l’origine de projets iconiques à Londres, Kyoto ou Hong Kong, a été choisi pour donner une nouvelle vie à ce bâtiment mythique. Sa vision ? Un dialogue subtil entre mémoire architecturale et confort contemporain.

« J’ai voulu créer un langage architectural où l’on ressent l’élévation, la lumière, et une forme de spiritualité moderne », explique André Fu.

Le hall d’entrée, vaste espace à triple hauteur, mêle matériaux nobles, artisanat local et éléments symboliques thaïlandais : poteries de Koh Kret, fresque de Sakon Malee, panneaux en bronze, plafonds inspirés de la feuille de lotus…

Des chambres contemporaines avec vue sur le parc Lumpini

Les 257 chambres, à partir de 50 m², offrent une expérience immersive où tradition et modernité cohabitent. Leur design s’inspire des sala asai, pavillons de repos thaïlandais, avec un mobilier épuré, des tonalités douces (sauge, céladon, champagne), et des éléments artisanaux.

Les baies vitrées de 4 mètres de large ouvrent sur une vue spectaculaire du parc Lumpini, renforçant l’impression d’espace et de sérénité.

Bien-être urbain et luxe discret au cœur de Bangkok

Au 5e étage, l’espace Devarana Wellness s’étend sur plus de 1 000 m². Il propose :

Une piscine à débordement avec vue

Un studio de yoga et un spa

Un dôme de méditation inspiré des pétales de lotus

Cet espace incarne une nouvelle approche du bien-être urbain, en lien avec la nature et l’environnement bâti.

Zoom Pro : l’architecture au service d’un projet urbain intégré

Méthodologie BIM utilisée pour coordonner les fonctions hôtelières, résidentielles et commerciales.

utilisée pour coordonner les fonctions hôtelières, résidentielles et commerciales. Gestion patrimoniale : conservation de certains arbres d’origine, intégration paysagère.

: conservation de certains arbres d’origine, intégration paysagère. Matériaux durables : bronze recyclé, vitrage à haute performance, ventilation optimisée.

Le projet illustre parfaitement les contraintes techniques et créatives d’un chantier complexe en cœur de ville.

Une vision durable de l’hospitalité contemporaine

L’ambition environnementale est au cœur du projet :

Recyclage des eaux grises pour l’irrigation du parc

Climatisation zonée pour une consommation raisonnée

Partenariats avec des artisans locaux pour limiter l’empreinte carbone

Une nouvelle référence pour l’hôtellerie asiatique de luxe

Le Dusit Thani Bangkok version 2025 incarne une tendance forte : l’alliance entre mémoire, innovation et durabilité. Plus qu’un simple hôtel, c’est un manifeste architectural pour une hospitalité réinventée, tournée vers l’expérience, le territoire, et le futur.

À retenir

Projet : Renaissance du Dusit Thani Bangkok (257 chambres)

: Renaissance du Dusit Thani Bangkok (257 chambres) Architecte : André Fu Studio

: André Fu Studio Lieu : Complexe Dusit Central Park, Bangkok

: Complexe Dusit Central Park, Bangkok Particularité : design culturel, intégration patrimoniale, bien-être urbain

: design culturel, intégration patrimoniale, bien-être urbain Ouverture : avril 2025

En savoir plus sur le projet

À propos de Dusit Hotels and Resorts

Groupe hôtelier thaïlandais fondé en 1948, Dusit opère aujourd’hui plus de 300 établissements dans 18 pays. Avec ses huit marques, le groupe mêle luxe discret, enracinement culturel et vision internationale de l’hospitalité.

Par Camille DECAMBU

Photo à la une : BK