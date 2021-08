Bosch place l’extension de ses plateformes de batteries sous le signe de la durabilité

Les outils sans fil sont de plus en plus plébiscités pour les travaux à la maison, au jardin et sur les chantiers. Particuliers et professionnels ne veulent plus se priver des avantages liés à l’utilisation d’outils sans fil.

C’est pourquoi Bosch Power Tools accélère l’extension de ses deux plateformes de batteries 18 volts et collabore avec d’autres partenaires de renom, au bénéfice des utilisateurs qui économiseront ainsi à l’avenir davantage d’argent, de place et de temps. Finies désormais les accumulations de batteries et chargeurs non compatibles de différentes marques. Autre avantage : en achetant une batterie Bosch, les utilisateurs optent pour un système dont la valeur ajoutée augmente peu à peu au fil du temps.

Extension des plateformes de batteries – Partenaires et utilisateurs font confiance à Bosch

Basé sur la technologie Bosch, le Professional 18V System a été développé pour accroître l’efficacité et l’efficience sur les chantiers. Il constitue l’une des principales plateformes au monde pour les outils professionnels sans fil. Un an après son ouverture à d’autres fabricants, deux nouvelles marques de renom, Fein et Heraeus, ont rejoint le partenariat. Outre les produits de Bosch Power Tools, Brennenstuhl, Klauke, Ledlenser, Lena Lighting, Sonlux, Sulzer et Wagner, les utilisateurs professionnels pourront à l’avenir utiliser par exemple des outils spéciaux de travail des métaux ainsi que des applications d’éclairage spéciales – pour désinfecter des surfaces dans le cadre de la lutte contre le coronavirus par exemple – avec l’une des plus de 60 millions de batteries lithium-ion de 18 volts Bosch vendues sur le marché. Ces batteries sont compatibles depuis 2008 avec presque tous les outils Bosch Power Tools de 18 volts conçus pour un usage professionnel. L’entreprise étend par ailleurs sa gamme d’innovations en matière d’outils sans fil, à l’image, par exemple, de la série Biturbo dont les outils atteignent désormais des classes de puissance qui n’étaient possibles jusqu’à présent qu’avec des appareils filaires. Sans équivalents sur le marché, les perforateurs GBH 18V-36 C Professional et GBH 18V-45 C Professional en constituent une belle illustration. Leur moteur brushless haute performance développé tout spécialement est en parfaite symbiose avec l’électronique et la batterie. La force de frappe résultante a été confirmée par un institut de test indépendant et fait figure de référence sur le marché pour les perforateurs sans fil.



Juste un an après son lancement, la plateforme de batteries sans fil « Power for All Alliance » créée pour des applications dans le secteur « Home & Garden » accueille également deux nouveaux membres, Steinel et Flymo. En plus des outils électroportatifs, outils de jardinage et appareils électroménagers innovants de Bosch et des produits de Gardena, Gloria, Wagner et Rapid, les utilisateurs bénéficieront ainsi à l’avenir d’un gain de flexibilité pour la réalisation de leurs projets de bricolage et pour l’entretien et l’embellissement de leur jardin. La gamme de batteries proposée sous l’égide de la « Power for All Alliance » comprend déjà 75 outils, parmi lesquels l’AdvancedShear 18V-10 qui constitue le produit phare de Bosch Power Tools pour la saison estivale. Conçu pour couper des bordures et tailler des haies de taille moyenne, ce premier set sculpte-haies et taille-herbes sans fil du système 18 volts peut vaillamment tailler jusqu’à 85 mètres carrés de haie avec une seule charge de batterie.



Bosch Power Tools s’est fixé pour objectif de poursuivre le développement des deux plateformes de batteries dans les mois et années à venir. « Le choix d’ouvrir notre technologie de batterie à d’autres fabricants est salué par les utilisateurs. Nous sommes donc d’autant plus heureux que d’autres partenaires potentiels de renom aient manifesté leur intérêt pour cette coopération et souhaitent façonner l’avenir du sans-fil aux côtés de Bosch », déclare Henk Becker, Président du Comité de direction de Bosch Power Tools.

Le développement durable comme fil rouge de son action

L’ouverture des plateformes de batteries à d’autres fabricants atteste de la ferme volonté de Bosch Power Tools d’adapter sa gamme de produits aux besoins des utilisateurs. C’est sur cette base que plus de 100 nouveautés produit sont lancées sur le marché chaque année. Cette orientation client tenant compte de l’évolution des besoins et des exigences qui en découlent se reflète également dans la stratégie de durabilité de l’entreprise, qui atteste de la volonté de Bosch Power Tools d’assumer plus clairement encore sa responsabilité envers la société.



En conformité avec la stratégie de durabilité du Groupe Bosch, l’accent est mis sur l’amélioration de l’efficacité énergétique. Bosch Power Tools s’est fixé pour objectif d’économiser environ 75 000 MWh d’ici 2030, soit la consommation d’électricité annuelle moyenne de 3 000 foyers de deux personnes en Allemagne. Des projets en lien avec l’efficacité énergétique ont déjà permis d’économiser plus de 5 000 MWh l’an dernier, grâce essentiellement à l’utilisation de techniques de production à haute efficacité énergétique. Une vingtaine de projets vont être mis en œuvre cette année, ce qui globalement réduira les besoins énergétiques de plus de 10 000 MWh. Citons par exemple la rénovation de la centrale d’approvisionnement en énergie du siège de Leinfelden-Echterdingen ou encore la mise en service d’une installation photovoltaïque au sein de l’usine malaisienne de Penang.



L’entreprise s’efforce également de réduire son empreinte écologique au niveau des produits en mettant l’accent sur les avantages de l’économie circulaire. L’introduction de mallettes en plastique recyclé dans le secteur du bricolage a par exemple permis à Bosch Power Tools d’économiser plus de 2 200 tonnes de matière première plastique depuis 2019, et ainsi plus de 3 000 tonnes de CO2. Et grâce au passage des emballages blisters en plastique aux emballages en carton, plus de 50 tonnes de déchets plastiques ont par ailleurs été évités.



Le nouveau laser en croix Quigo Green constitue une autre illustration de la mise en œuvre de la stratégie de développement durable de Bosch Power Tools. Il s’agit du premier instrument de mesure Bosch dont le boîtier et les accessoires sont composés à 90 % de plastique recyclé. Dès le stade du développement du produit, l’accent a été mis sur la réduction de l’empreinte carbone, du produit à l’emballage en passant par les accessoires. L’emballage est constitué à 70 % de papier recyclé ; il est recouvert d’un vernis à l’eau écologique et ne contient plus aucun film plastique à l’intérieur. La taille de l’emballage a par ailleurs été optimisée, et le nouveau Quigo Green consomme 50 % d’énergie de moins que son prédécesseur grâce à son électronique optimisée, ce qui permet d’économiser plus de 340 tonnes de CO2 avec un seul produit. « L’action durable est un élément essentiel du socle de valeurs de la culture d’entreprise chez Bosch. Notre nouveau Quigo Green fera date en matière de développement de produits durables dans le segment des instruments de mesure », déclare Henk Becker.



Appartenant au Groupe Bosch, Bosch Power Tools est un pionnier en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Tous les sites du Groupe ont atteint la neutralité carbone dès 2020 (sur les scopes 1 et 2). Et d’ici 2030, les émissions produites au-delà de la sphère d’influence directe de l’entreprise (scope 3) seront également systématiquement réduites – de 15 % par rapport à 2018, l’année de référence.