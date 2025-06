Alors que recycler des plastiques dans le secteur du bâtiment est complexe sur le plan technique, Sika et Sulzer décident de relever le défi. Les deux industriels suisses fondent ensemble une coentreprise, dédiée à l'amélioration du processus.

« Chaque année, l'industrie européenne de la construction génère à elle seule environ deux millions de tonnes de déchets plastiques », constatent Sika et Sulzer dans un communiqué.

Les deux groupes suisses trouvent également le processus de recyclage exigeant et souvent inefficace sur le plan technique. En résultent notamment « des matériaux de faible qualité qui ne peuvent être réutilisés ».

Les deux industriels ont donc signé un protocole d’accord, annoncé le 3 juin. Ce dernier donne naissance à une coentreprise, visant à améliorer le recyclage des plastiques du secteur du bâtiment.

Des projets pilotes prévus durant le second semestre 2025

Si le montant des investissements associés à cette entreprise commune n’est pas précisé, on sait que les deux partenaires détiendront chacun 50 % des parts. La société sera indépendante et basée dans la région de Zurich.

« L’objectif est de combiner les forces des deux entreprises : la vaste expertise de Sika dans les applications des polymères et les matériaux de construction à haute performance, et les connaissances de Sulzer en matière de processus de pointe dans le recyclage chimique », lit-on dans le communiqué de Sika et Sulzer.

Ainsi, les industriels souhaitent mettre au point un système de collecte, de traitement, puis de réutilisation de ces matériaux plastiques, via des moyens chimiques et mécaniques.

« Les activités opérationnelles débuteront au second semestre 2025 avec des projets pilotes en Allemagne, en Autriche et en Suisse », indiquent également les partenaires

« En transformant les déchets en matières premières de haute qualité, le projet contribue à réduire le scope 3 des émissions de CO₂ », se réjouit Ivo Schädler, directeur du département Construction chez Sika.

« La combinaison des technologies de Sulzer et de Sika ouvre désormais la voie à l'industrie de la construction pour qu'elle parvienne à une économie circulaire fonctionnelle et à un avenir encore plus durable », renchérit Michael Schüpp, directeur du département Entreprises de Sulzer.

Par Virginie Kroun

Photo de Une : Michael Schüepp et Ivo Schädler - Sulzer/Sika