BREMAUD, spécialiste du 100 % sur mesure fabriqué en France, a repris depuis le 6 avril, l’ensemble de sa production de menuiseries et portes d’entrées BOIS, PVC et ALUMINIUM.

Progressivement et avec de plus en plus d’intensité, l’ensemble des services prennent leurs marques dans un contexte sanitaire imposant pour la protection de l’ensemble des salariés, la mise en place de nouvelles procédures et des méthodes de travail revues.