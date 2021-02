Alors que des preuves de la transmission aérienne du SRAS-CoV-2 ont été apportées récemment, la concentration du virus dans un local et le risque d’infection croisée entre les personnes peuvent être considérablement réduits grâce avec un renouvellement d’air suffisant et des solutions de distribution d’air efficaces.

La ventilation double flux qui combine récupération d’énergie, apport d’air neuf contrôlé, filtration adéquate et diffusion répartie est la meilleure solution, énergétiquement performante, pour y parvenir.



Elle permet de réduire la quantité de CO2, de limiter l’humidité et de traiter l’air (chauffage / rafraichissement) pour une amélioration du confort et la QAI.



VIM présente une nouvelle gamme de CTA double flux à haute performance avec échangeur à contre-courant à haut rendement.

Pour le pilotage de la QAI, en complément des sondes CO2 déjà commercialisées, nous avons testé et sélectionné deux sondes de qualité d’air fiables qui prennent en compte le COV ou les 3 paramètres COV + CO2 + HR.



CAD HR OPTIMAL s’installe dans tout type de bâtiment tertiaire, tels que bureaux, magasins, salles de sport, salle des fêtes.

Performance énergétique, confort et amélioration de la QAI

Équipées d’un échangeur à contre-courant haut rendement certifié EUROVENT, les CTA CAD HR OPTIMAL récupèrent jusqu’à 90% des calories/frigories sur l’air extrait.



Elles sont équipées de filtres d’air neuf G4 + F7 (Grossier 70% + ePM1 55%) ou M5 + F9 (ePM10 75% + ePM1 80%).

Filtres de reprise air vicié M5 (ePM10 75%) ou F7 (ePM1 55%).



Chaque gamme se décline en plusieurs modèles intégrant des batteries pour assurer le préchauffage ou le pré-rafraichissement.



Des moto-ventilateurs performants (moteurs ECM + roues libres à réaction) garantissent une consommation électrique et des niveaux sonores optimisés.

Simplicité d’installation et de mise en service, régulation prête à brancher

Le raccordement des gaines se fait en ligne. La version extérieure VLEX est livrée d’usine avec le toit installé.



Tous les modèles disposent d’une régulation embarquée, qui permet 3 modes de fonctionnement dont le mode à pression constante particulièrement adapté aux installations de ventilation multizone, associées à une modulation terminale des débits.



Prête à brancher, la régulation se pilote grâce à la télécommande à écran tactile avec menus intuitifs, simples à paramétrer. VIM peut assurer sa mise en service.