SPRAYTEC, la première colle polymère MS Hybride pulvérisable

Les colles en spray, telles que les colles de contact et les colles PU ont longtemps dominé le marché malgré leurs inconvénients tels que les risques pour la santé, la faible résistance à l'eau, la sensibilité à la température et la capacité limitée de repositionnement.

Après des années de recherches, Tec7, pionnier de la technologie polymère MS hybride, a réussi à développer la toute première colle polymère MS hybride pulvérisable : le SprayTec.

Cette avancée majeure repose sur une formulation en instance de brevet qui combine force et efficacité dans des conditions de travail plus sûres et plus saines.

SprayTec présente des avantages révolutionnaires par rapport aux colles pulvérisables traditionnelles. Ces avantages offrent une totale polyvalence à SprayTec qui trouve des applications dans diverses industries, simplifiant le collage des matériaux de toiture, les revêtements de sol tels que le vinyle, le linoléum, le parquet, etc., ainsi que dans la construction générale et les applications bois/stratification.

Vous n’avez jamais vu ça !

repositionnabilité exceptionnelle , permettant un alignement précis avant le durcissement, réduisant ainsi les erreurs et offrant un contrôle accru du processus de collage.

, permettant un alignement précis avant le durcissement, réduisant ainsi les erreurs et offrant un contrôle accru du processus de collage. il suffit d’une application sur une seule face , simplifiant le processus et augmentant l'efficacité : deux fois plus de surfaces avec la même quantité de produit !

, simplifiant le processus et augmentant l'efficacité : deux fois plus de surfaces avec la même quantité de produit ! son application sur des surfaces humides , une caractéristique révolutionnaire pour les applications de toiture où les conditions humides sont courantes.

, une caractéristique révolutionnaire pour les applications de toiture où les conditions humides sont courantes. avec 0% d'évaporation-100% d’efficacité , SprayTec optimise l'utilisation du produit, offrant un meilleur rapport qualité-prix par rapport aux colles contact traditionnelles.

, SprayTec optimise l'utilisation du produit, offrant un meilleur rapport qualité-prix par rapport aux colles contact traditionnelles. résiste jusqu'à 150°C , dépassant largement les performances des colles de contact conventionnelles.

, dépassant largement les performances des colles de contact conventionnelles. SprayTec est conçu en tenant compte de la santé et de l'environnement, étant exempt de solvants, de phtalates et d'isocyanates, réduisant ainsi les émissions de COV.

Vous l’aurez compris, SprayTec de Tec7 établit de nouveaux standards dans le domaine des colles en spray, offrant une solution innovante et polyvalente qui surmonte les limitations des produits traditionnels, tout en privilégiant la santé et l'environnement, et pour un large éventail d’industries :

TOITURE

De l'isolation aux membranes et sous-couches EPDM/monocouches, SprayTec simplifie le processus de collage des matériaux de toiture. La compatibilité multicouche et ses propriétés de durcissement à l'humidité en font un choix idéal pour une large gamme d'applications de toiture.

REVÊTEMENT DE SOL

SprayTec est inestimable pour coller divers matériaux de revêtement de sol, y compris le vinyle, le linoléum, les dalles de vinyle de luxe (LVT), le parquet, la moquette et le stratifié. Ses propriétés de durcissement à l'humidité et son excellente adhérence garantissent des installations de revêtement de sol sûres et durables.

CONSTRUCTION GÉNÉRALE

Dans la construction générale, SprayTec peut être utilisée pour le collage d'isolants, de membranes d'étanchéité (à l'exception du PE), de panneaux acoustiques et de matériaux coupe-vent. Sa haute adhérence et sa durabilité en font une solution fiable dans les environnements de construction exigeants.

BOIS/STRATIFICATION

SprayTec excelle dans les applications de bois et de stratification, y compris le collage de stratifié haute pression (HPL), de placage et de panneaux sandwich. Notamment, sa nature non dangereuse contribue à un environnement de travail plus sain, particulièrement important dans l'industrie du bois.

SprayTec est sûr sur tous les matériaux, y compris l'EPS, l'XPS, le polystyrène.

Pour en savoir plus exit_to_app