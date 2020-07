Daikin, marque mondialement connue pour la qualité et la performance de ses solutions de climatisation réversible, propose une large gamme de solutions éco-énergétiques qui apporteront un confort d’été pour de très faibles consommations électriques.

C'est le moment de se lancer

Avec le déconfinement, les chantiers chez les particuliers ont enfin pu reprendre. L’Etat a d’ailleurs encouragé la reprise de ces travaux en proposant une lettre aux organisations professionnelles destinées aux artisans et entreprises de construction. Celle-ci s’adresse directement aux particuliers afin de les rassurer sur toutes les dispositions prises par les professionnels en matière de sécurité.

-> Plus d'informations ici



À l’arrivée des beaux jours et des premières chaleurs, un fait d’actualité est devenu un vrai marronnier : voir des clients se ruer en GSB à la recherche d’un climatiseur mobile ou d’un ventilateur pour gagner quelques degrés à l’intérieur de son habitation.



Mais s ‘agit-il d’équipements vraiment durables et gages de confort d’été ? rien n’est moins sûr.



En effet, si les ventilateurs se contentent de brasser de l’air chaud sans apporter de rafraîchissement, les climatiseurs mobiles sont particulièrement énergivores et bruyants.



Le climatiseur réversible (ou pompe à chaleur air/air) est l’équipement idéal pour une grande majorité d’habitations, dans le neuf comme dans la rénovation. Son installation nécessite l’intervention d’un professionnel labellisé RGE pour attester de la qualité de réalisation.



Daikin propose des solutions éco-énergétiques très performantes, donc très peu consommatrices d’électricité et à l’impact limité sur l’environnement. Il s’agit de solutions durables, véritablement efficaces dont le fonctionnement repose en premier lieu sur l’utilisation de l’air, une énergie renouvelable et disponible en abondance.



Alors que son acquisition était motivée par la recherche de la fonction rafraîchissement il y a encore quelques années de cela, aujourd’hui les familles n’hésitent plus à choisir les climatiseurs réversibles pour la fonction chauffage éco-énergétique.



Une récente étude menée sur 25 000 climatiseurs réversibles installés et connectés en France et présentée par l’AFPAC (Association Française pour les Pompes A Chaleur) a démontré que les particuliers utilisaient 3 fois plus leur équipement en mode chauffage qu’en mode rafraîchissement. La consommation électrique d’une maison francilienne de 200 m² a été analysée sur la base du fonctionnement de sa solution de climatisation réversible après des travaux de rénovation. Les mesures effectuées ont permis de mettre en évidence une baisse de -25 % de la consommation énergétique résultant de la fourniture de chauffage sur une pleine saison hivernale. Lorsque les particuliers ont utilisé le mode rafraîchissement pendant les périodes les plus chaudes, ils n’ont dépensé que 32 € d’électricité !

Unité murale réversible comfora : design discret et durable

Chauffage, rafraîchissement, confort à toutes les saisons, discrétion et performances énergétiques sont les qualificatifs qui définissent le mieux l’unité murale Comfora.



La solution affiche l’étiquette A ++ en mode rafraîchissement pour sa gamme de puissance en version monosplit. Elle offre la possibilité de connecter jusqu’à 2 unités à un seul groupe extérieur, puis bientôt 3 unités à un seul groupe à partir de septembre 2020, pour équiper une pièce à vivre et des chambres par exemple.



L’unité murale Comfora est une pompe à chaleur air/air qui fonctionne en majeure partie grâce aux calories présentes naturellement dans l’air, captées par le groupe extérieur installé en façade de la maison ou sur le balcon d’un appartement. Son utilisation requiert très peu d’électricité, notamment grâce à l’intégration de technologies pointues. C’est le cas notamment de l’Inverter qui permet à la solution de s’auto-adapter par rapport à la fluctuation des températures extérieures pour conserver le même niveau de confort intérieur sans que l’utilisateur soit contraint d’utiliser sans cesse son thermostat, générateur de consommation.



Pour son fonctionnement, une pompe à chaleur utilise un réfrigérant. Daikin a fait le choix d’abandonner le R-410A pour ce type d’unités, optant pour le R-32 dont le potentiel de réchauffement planétaire est bien plus limité.

Une solution idéale pour les personnes souffrant d'allergies

L’unité Comfora comporte deux types de filtres qui agissent directement sur la préservation de la qualité d’air intérieur. Un équipement plus qu’utile quand on sait que l’air intérieur est 8 fois plus pollué que l’air extérieur.

Un filtre désodorisant à apatite de titane pour décomposer les mauvaises odeurs, comme celles de tabac ou d’animaux,

à apatite de titane pour décomposer les mauvaises odeurs, comme celles de tabac ou d’animaux, Un filtre anti-allergène pour capturer les allergènes, causant des incommodités à de nombreuses personnes, tels que le pollen afin d’assurer une diffusion d’air sain.

Il existe également un mode déshumidification destiné à limiter l’humidité présente dans son intérieur. Cette technologie est également vectrice d’importantes économies d’énergie.



Le mode de soufflage en 3D autorise une orientation de l’air à la fois verticale et horizontale, celui-ci a été pensé pour écarter tout risque de courants d’air désagréables sur les occupants d’une pièce.

Une multitude de possibilités en termes de pilotage

Trois choix s’offrent au particulier pour la commande de son unité murale, soit par le biais de la télécommande infrarouge fournie de série, soit par l’intermédiaire d’un thermostat fixé au mur (option), soit grâce à l’application Daikin Online Controller (Apple et Android) permettant de piloter à distance l’unité via son smartphone ou sa tablette. Il est ainsi possible de régler sa température, de programmer le fonctionnement de son unité parmi d’autres fonctionnalités disponibles.



En plus d’être reconnue pour la qualité, la durabilité et les performances de ses solutions, Daikin l’est également pour l’esthétisme singulier de ses produits. Rares sont les fabricants à proposer des unités murales aussi compactes et silencieuses que celles proposées par Daikin. La gamme Comfora le prouve à nouveau. Ses faibles dimensions et profondeur lui confèrent une discrétion totale lorsqu’elle est installée.



Avec une pression sonore de seulement 19 dB(A), l’unité Comfora se fait complètement oublier. Seul un souffle très léger, équivalent au son d’une feuille au vent, est perçu par les occupants.