Située dans l’axe Marseille-Toulon, la gare de La Ciotat a toujours été très fréquentée par environ 900 usagers qui l’empruntent quotidiennement. Avec 270 places seulement, son parking initial se trouve complètement saturé. Doubler la capacité d'accueil de stationnement est ainsi nécessaire avec la construction d’un nouveau parking pour la gare.

Sur cet ouvrage géré par DEMATHIEU BARD, notre table DOKAMATIC, notre Tour EXCELLENCE et notre coffrage manuportable FRAMI ont été utilisés.



La ville de la Ciotat est considérée comme ville prioritaire dans le plan de déplacement urbain de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour développer la multimodalité. Sa gare, fréquentée annuellement par quelques 250 000 voyageurs essentiellement pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, ne disposait que de deux parkings au sol de 270 places.

Pour répondre au besoin des usagers, un nouveau site ultra pratique et accessible améliorant considérablement leurs déplacements doit voir le jour au printemps 2020, dont un parking extérieur et semi-enterré de 250 places sur 3 niveaux.



L’ouvrage est designé par l’architecte Christophe Caire et se veut esthétique. Hormis les voiles décoratifs en préfabriqué qui viendront après la réalisation du gros oeuvre, tout est coulé sur place : de la structure poteau, aux poutres et aux planchers. Quant aux façades en béton, elles seront colorées d’un blanc teinté dans la masse. Tout est ainsi mis en oeuvre pour obtenir un parking doté de belles finitions. Une difficulté est cependant à prendre en compte sur cette construction pour le coulage des poutres et planchers avec une double pente : une principale de 2% sur la longueur du parking et une transversale de 1% de part et d’autres.

Matériels utilisés et Retour d’expérience

Construire le parking avec des prédalles a été envisagé, mais le problème de place pour stocker et pour décharger a rapidement éliminé cette option. Les équipes DEMATHIEU BARD se sont donc tournées vers les tables coffrantes DOKAMATIC, utilisées en 2 outils distincts en rotation sur le chantier : pour le coffrage de planchers avec 560m² de tables, et pour le coffrage des poutres avec 160 m linéaire.



Pour Eric LEYGNAT, Chef de Groupe sur ce projet :

560 m² de Tables DOKAMATIC pour le coffrage de planchers. « DOKAMATIC se prête bien à la construction du parking puisque ce sont des trames répétitives et rectangulaires. La table est idéale pour coffrer rapidement et facilement de grandes surfaces, et elle nous a permis d’être conformes aux cadences prévues en toute sérénité. En plus, la sécurité est intégrée. J’ai également découvert l’outil DOKART : il rend la manutention de la table facile et simple, et nous permet de gagner du temps de grue. »

L’ingénieur avait déjà travaillé avec des tables coffrantes, mais c’est une première avec la table DOKAMATIC et nous confirme être plus que satisfait. Quant au Chef de Chantier Gallian HENRI, c’est sa toute première utilisation de tables coffrantes et ses attentes sont visiblement comblées :

« Pour une première, je trouve la table DOKAMATIC très pratique, avec une mise en place et un décoffrage facile, notamment avec l’aide du DOKART. Mes équipes peuvent travailler en toute sécurité et l’outil se prête vraiment bien à la configuration de ce genre de bâtiment. Vraiment, je recommande et je réutiliserai sans souci sur mes constructions à venir. »

D’autres matériels DOKA ont également été utilisés sur cet ouvrage.

La Tour d’étaiement EXCELLENCE a séduit Gallian par son ergonomie : « La tour Excellence est légère et robuste à la fois, son montage est très intuitif. Et niveau sécurité, on ne peut pas faire mieux. »

Quant à notre coffrage manuportable FRAMI, il s’est révélé être un indispensable sur ce chantier : « c’est un coffrage qui permet de faire toutes les petites réalisations avec un seul et même outil. Très pratique à avoir sur le terrain et à utiliser au quotidien. »



Ainsi, à l’aide de nos solutions de coffrage mais aussi d’étaiement, DOKA a contribué à la réalisation du parking de la gare de La Ciotat de façon efficace et productive.

Doka en 3 mots

Nous aimons conclure en demandant aux équipes terrain ce que représente DOKA à leurs yeux.

Ainsi, à l’unisson, pour Eric LEYGNAT et Gallian HENRI :

« La proximité . Les équipes DOKA, aussi bien commerciales que techniques, font un suivi régulier et sont toujours là pour nous.

L’ innovation , avec des solutions de coffrage et d’étaiement toujours performantes.

La technicité, tant sur le matériel que le service. »

