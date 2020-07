Situé à proximité directe de la nouvelle gare de Lyon Part-Dieu, ce parking en silo inauguré en octobre dernier est le premier 100% dédié à la location de véhicules. EFFIA s’est vue confier par SNCF Gares&Connexions la maîtrise d’ouvrage et sa gestion.

Ce parking s’inscrit dans une démarche de réhabilitation totale du secteur, pour répondre notamment à l’activité croissante de la gare et du quartier.

Le chantier, beaucoup plus complexe qu’il n’y parait, a été confié à EGBI et au chef de chantier Jean-Marc Trabachin.



Ce nouveau parking est exclusivement réservé à l’activité de location de véhicules permettant de rassembler tous les sites de location de voiture en un même lieu, et ainsi de réduire les flux de circulation et le stationnement à proximité de la gare, tout en améliorant le service. Cela fait de la Part-Dieu la plus grosse plateforme de location de véhicules de tout SNCF Gares&Connexions.



Habillé d’une façade végétalisée, le parking en silo est composé de deux hélices à chaque extrémité, une montante et une descendante. Bâti sur 8 niveaux étendus sur 27,5 m de hauteur, il comprend 721 places de stationnement, des équipements de préparation et d’entretien, ainsi que les bureaux des agences.

Enjeux du chantier

« Avec une expérience de plus d’un demi-siècle dans les chantiers, surtout dans l’infrastructure et du collectif, je peux affirmer que cet ouvrage est très complexe et demande avant tout précision et technicité ».

En effet, nous découvrons ici un mode de construction rarement utilisé pour un parking.

Chaque hélice mixe coulage béton avec des coffrages glissants, et des poutres préfabriquées en console avec des coupleurs intégrés. À chaque niveau, il y a 5 tonnes à maintenir. Ce qui représente une charge très importante à reprendre, le tout en porte à faux, sans mur de support ni aucun poteau.



De plus, des géomètres doivent intervenir à chaque niveau pour mettre des points précis et positionner les coupleurs afin qu’ils ne bougent pas lors du coulage. « La tolérance est de zéro car les coupleurs doivent être posés au millimètre près pour pouvoir être vissés ».



Le montage des hélices a dû être réalisé en 2 parties avec la construction du fût en premier, puis le montage des consoles, afin d’éviter tout risque et sécuriser le chantier et les équipes au maximum.

Matériels utilisés et retour d’expérience

« Dès que j’ai un ouvrage complexe qui demande de la technique, je m’adresse à Doka. C’est toujours un bon partenaire pour m’accompagner sur mes chantiers et je ne suis jamais déçu du résultat. Ici, c’est grâce à tout l’étaiement Doka et la table coffrante que l’on a pu réaliser cet ouvrage en bonne condition d’un point de vue sécurité, mais aussi respecter les délais ».



Ainsi, de nombreux matériels Doka ont été utilisés afin de mener à bien ce chantier.



Étaiement

Tout d’abord avec la tour Staxo 100 : « Pour reprendre des charges importantes, c’est le top ». La tour d’étaiement a été utilisée pour reprendre la charge imposante au pied de la structure.

Des étais Eurex 30 et Eurex 100 ont été choisis pour soutenir à chaque niveau d’hélice les poutres préfabriquées et le béton coulé entre ces dernières. La charge étant tellement importante, tout le dispositif d’étaiement a dû être maintenu intégralement sur la structure jusqu’au séchage complet de l’hélice, afin de pouvoir maintenir toute cette descente de charge depuis le bas jusqu’en haut et d’attendre le dernier décofffrage pour être retiré.

Table Coffrante Dokamatic



Entre chaque console, il fallait faire le lien avec du béton coulé directement sur place. Pour coffrer, la solution retenue par le bureau d’études a été la table coffrante Dokamatic. « Au vue de la complexité de la tâche, avec en plus les étaiements qui supportent toutes les consoles, d’autres types de coffrage aurait été trop difficiles à utiliser ». Ainsi, à l’aide de 4 treuils et de crique, un dispositif particulier a donc été imaginé par Doka afin de pouvoir décoffrer, et surtout bouger plus facilement et rapidement les 15 tables à travers cette forêt d’étais.



Poutrelle DOKA



Sur le chantier, 2 types de poutrelles ont été utilisées : la poutrelle en bois et celle en aluminium. « La poutrelle alu est vraiment très intéressante, car elle est légère et résistante à la fois. De plus, alliée à la poutrelle traditionnelle en bois, elles forment une très bonne combinaison. »



Éléments de sécurité



Aux vues de la hauteur, la sécurité a été un point très important sur toute la durée du chantier :

« Pour maintenir les éléments préfabriqués avec précision mais surtout en toute sécurité, des filières couplées à des bracons ont été mis en place. »

» Pour faire le tour des hélices et accéder aux différents étages, des passerelles K avec platelage bois viennent combler le vide laissé par les niveaux de parking qui ont été construits ultérieurement : « Vraiment très pratique ces passerelles, cela permet de travailler en toute sécurité et dans le confort, en évitant de prendre une tour échelle ! »

Vous l’aurez compris, un large panel de matériel Doka aura été utilisé sur ce chantier du parking de La Part-Dieu, et la technique et la sécurité auront été les maîtres mots de cet ouvrage.

Doka en 3 mots :

Pour conclure cette rencontre, nous avons demandé à Jean-Marc de nous décrire Doka en 3 mots.



« Ma première expérience avec Doka remonte à plus de 20 ans !

Alors je dirai tout d’abord « Bon partenaire » : le suivi est toujours au RDV et c’est réellement un travail d’équipe.

Ensuite « Fiable » : par exemple, quand on travaille avec votre Bureau d’Études, je suis certain que les plans arrivent en temps et en heure.

Et pour finir, « Sérieux ». J’ai toujours pu compter sur vous.

Crédit photo : Doka France