LeMans II : la solution de rangement pour les meubles d’angle de la cuisine

Jusqu’à 70% de stockage en plus qu’un meuble coulissant traditionnel

Grâce à la géométrie organique du plateau, la surface de rangement réelle augmente jusqu'à 70% par rapport à un meuble avec tiroirs situé à côté du coin "mort". Plus besoin de choisir, l’angle de la cuisine est ainsi exploité au mieux pour un rangement utile et facilement accessible des ustensiles même des plus hauts et des plus lourds.

Une installation facile et un usage intuitif

Un axe et deux plateaux constituent la base du LeMans II. L’assemblage se réalise rapidement et sans outil grâce au système ClickFixx avec des plateaux réglables en hauteur pour une capacité individuelle de charge de 25kg. Le mouvement d’ouverture facile et intuitif offre une expérience unique à l’utilisateur en faisant pivoter naturellement tout le contenu de chaque plateau devant le meuble pour un accès facile et visible. Solution flexible et polyvalente, les plateaux peuvent sortir indépendamment l’un de l’autre. Et la fermeture est douce et silencieuse grâce à l’intégration d’un amortisseur et du système SOFTSTOPPPLUS.

LeMans II : la réponse à tous les projets de cuisine

Procurer une émotion certaine dans la cuisine n’est pas une chose facile. À la vue, au toucher ou à l’utilisation, LeMans II procure une sensation unique. Que ce soit pour une cuisine de grande taille ou de petite taille, moderne ou traditionnelle, l’angle d’une cuisine n’est plus perdu. Grâce à son design et à sa fonctionnalité, LeMans II de Kesseböhmer est une solution incomparable pour répondre aux exigences techniques de chaque projet et aux attentes du quotidien de chaque utilisateur.

Crédits photos : © 2024 | Kesseböhmer GmbH

