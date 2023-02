Cloisons séparatives légères et Plancher Silence KP1 : une alliance de choix pour un projet économique, performant et bas carbone en petit collectif

Plancher Silence en réponse aux contraintes des logements collectifs, 10 ans déjà…

Son efficacité d’isolement aux bruits aériens et de traitement des bruits d’impact, d’une part, et ses performances en termes de réduction des ponts thermiques linéiques, d’autre part, sont aujourd’hui largement démontrées et ont déjà séduit des dizaines de Constructeurs et de Promoteurs en France.



Constitué d’éléments totalement manuportables : poutrelles légères LX12 préfabriquées en béton précontraint, entrevous EMX ultra légers, rupteurs de ponts thermiques Isorupteurs dBEI30 (protection feu pour le petit collectif jusqu’à R+3), le Plancher Silence a également permis à des entreprises de maçonnerie de petites et moyennes tailles de se positionner sans investissement et avec succès sur le marché en croissance du petit habitat collectif.

Cloisons séparatives légères + plancher Silence = un duo gagnant économique et sobre

Plus économiques, moins impactantes en poids carbone et offrant plus de souplesse dans l’organisation du chantier que les murs séparatifs en voile ou blocs bétons, les cloisons séparatives légères sont en plein essor dans la construction de logements collectifs. Associées au Plancher Silence KP1, ce couplage de choix, désormais éprouvé sur de nombreux projets, constitue un modèle constructif gagnant sur tous les plans pour construire conforme et sobre dans le respect des nouvelles exigences de la RE2020.



Le faible poids du Plancher Silence (4 cm seulement de dalle de compression, soit 2 fois moins de béton que les dalles coulées en place) permet de réduire le dimensionnement des fondations, et donc leur coût, jusqu’à 20 %. Couplé aux cloisons séparatives légères, ce tandem constructif en pleine expansion permet d’atteindre des gains en poids carbone de 20 à 30 % sur les parois verticales et horizontales du projet !

