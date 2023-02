De grandes ouvertures pour plus d'espace et de lumière

Le système HST MOTION « levant-coulissant » permet de superposer sans débordement un coulissant sur l’autre, pour un gain d’espace optimal. Très confortable au quotidien, ce mécanisme permet une ouverture fluide de la baie tandis qu’un frein protège d’un retour soudain.



Avec ses profilés affinés qui assurent une plus grande surface de vitrage (base dormant 194 mm/ouvrant 82 mm), la nouvelle baie coulissante HST MOTION OKNOPLAST apporte légèreté et design aux intérieurs tout en offrant sécurité et confort thermique optimal.

Fluidité, confort et sécurité élevée

Sûres et stables, les nouvelles baies coulissantes HST MOTION OKNOPLAST sont conçues pour réaliser de grandes ouvertures et supporter des vitrages grands formats pouvant aller jusqu’à 6,5 m2 par coulissant et 2,5 m de large. Dotées de renforts en acier, elles bénéficient d’une grande stabilité et durabilité tout en restant très maniables grâce à leur système « levant-coulissant ». Pour une meilleure fluidité du mouvement, des ferrages spéciaux garantissent le coulissement libre et sans résistance des ouvrants, même très lourds, pour ouvrir et fermer la baie vitrée sans forcer. De plus, un seuil plat apporte un rendu très esthétique et sécurise le passage car il évite de trébucher au passage de la baie.



Et pour un plus grand niveau de sécurité, une quincaillerie anti-effraction est disponible en option. Elle renforce la protection contre l’intrusion, entre autres par l’utilisation d’une gâche anti-effraction pour une protection de classe RC1 ou RC2.

Grandes performances techniques

Côté vitrage, les baies HST MOTION peuvent être installées avec des triples ou quadruples vitrages de 54 mm d’épaisseur qui contribuent à améliorer le bilan énergétique de l’habitation et à réaliser de belles économies d’énergie.

Le verre trempé utilisé pour fabriquer ces vitrages apporte une résistance élevée aux ponts thermiques. Pour offrir la plus grande qualité à ses clients, OKNOPLAST réalise la découpe des vitrages qui sont ensuite passés dans un scanner afin de les contrôler d’une manière très efficace et d’éliminer les moindres défauts et salissures du vitrage. Un large éventail de vitrages aux motifs variés est proposé pour convenir à chaque style d’intérieur.

Les baies HST MOTION OKNOPLAST permettent un Uw de 0,78 W/(m2K) pour les baies de 3 500 mm à 2 300 mm (largeur x hauteur) avec vitrage Ug de 0,5 W/(m2K) et intercalaire thermique Warmatec.

Warmatec : un intercalaire qui renforce l'efficacité du vitrage

L’intercalaire Warmatec OKNOPLAST, situé à l’intérieur du vitrage, combine d’excellentes performances et une finition esthétique remarquable. Il est fabriqué à partir d’acier inoxydable pour la partie inférieure et de plastique pour la partie supérieure, ceci afin d’obtenir un coefficient de transmission thermique très bas. L’intercalaire permet d’éviter les ponts thermiques dans les zones de contact du verre avec le cadre et par conséquent de faire baisser le coefficient Uw de toute la fenêtre. Il se décline en 3 coloris : gris, caramel et noir afin d’offrir une parfaite harmonie avec le plaxage choisi pour la fenêtre.

Personnalisation de l'habitat

Pour être en parfaite harmonie avec le style de l’habitation, les baies coulissantes HST MOTION OKNOPLAST sont personnalisables. Il est possible de choisir parmi les 24 coloris et des accessoires au choix. Elles disposent d’un large éventail de plaxage avec des imitations bois ou des couleurs RAL pour s’accorder parfaitement à tous les intérieurs.