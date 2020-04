De l’extérieur vers l’intérieur : Traditionnellement utilisée pour ouvrir sur l’extérieur et faire pleinement entrer la lumière, la verrière s’invite à l’intérieur de la maison avec bonheur.

Son design épuré sépare deux pièces tout en donnant visuellement une impression d’espace grâce au vitrage grand format. À la fois pratique et déco, la verrière structure, les espaces et trouve sa place partout : entre le salon et la cuisine, la chambre et la salle de bains, la chambre et le bureau…

Dès 2017, Alupréférence mettait son expertise en menuiseries extérieures aluminium au service de la décoration en lançant une gamme de verrières d’intérieur.

Forte de ses premiers succès, la marque lance aujourd’hui Cocoon, une nouvelle gamme de verrières en totale adéquation avec les grandes tendances de la mode maison.



Le choix de l’aluminium à l’épuré et au design idéal.

Économique et léger, l’aluminium est un matériau tendance, épuré et design idéal pour la création d’une verrière intérieure. Inoxydable, il ne nécessite qu’un entretien minimum et permet, grâce à sa rigidité, d’utiliser des profilés d’une extrême finesse pour supporter une grande surface vitrée.

Cocoon, la nouvelle verrière esprit atelier d’Alupréférence

La verrière Cocoon d’Alupréférence se plie a toutes les envies : elle est proposée avec châssis fixe ou fenêtre coulissante, en version toute vitrée ou avec soubassement plein. Fabriquée sur mesure, elle est préassemblée en usine (châssis assemblé avec vitrage et plats posés, dormant prépercé) pour une pose en toute simplicité.

Disponible en deux teintes – noir ou blanc –, la verrière Cocoon d’Alupréférence se compose d’un vitrage clair personnalisable dans différentes finitions décoratives dont une version miroir.

Caractéristiques techniques

Cocoon version châssis fixe

CHÂSSIS vitré toute hauteur

Toute hauteur jusqu’à 2 500 mm

Fixation par dormant sans avoir à déposer le vitrage

Plats alu 30 ou 40 mm pour simuler montants préposés d’usine.

CHÂSSIS avec soubassement

Avec traverse intermédiaire 70 mm positionnée à 1 000 mm de hauteur par défaut

Remplissage panneau tôlé laqué aux 2 faces avec remplissage isolant.

Cocoon version coulissant

CHÂSSIS

Cocoon version coulissant Cadre aluminium 40 x 40 mm coupé d’onglet assemblage par équerre à pion

Traverse intermédiaire de 70 mm

Partie haute vitrée clair 332 classe 2

Plats aluminium collé d’usine aux 2 faces du vitrage

Partie basse remplissage panneau plein 24 mm

Poignée de manoeuvre modèle flat côté capot de finition, positionnement opposé au refoulement.

SYSTÈME COULISSANT

Rail de guidage en aluminium anodisé, section 33 x 27 mm fixation sur support équerre, fixation tous les 440 mm

Finition par bandeau aluminium anodisé à clipser, finition par embouts laqués effet anodisé

Système de roulement garantie pour porte 80 kg maximum. Axes inox sur roulements à billes

Platines de fixation préposées d’usine

Système de butée amortisseur permettant une fermeture tout en douceur de la porte (sur 100 mm).

L’amortisseur accompagne de façon automatique jusqu’à la position fermée.

Pour en savoir plus exit_to_app