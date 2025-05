Flotex® : sol design et performant signé Forbo Flooring

Une impression haute définition pour une personnalisation sans limites

Grâce à l’impression digitale haute définition et au service Flotex Lab, les designers peuvent transformer n’importe quelle surface en véritable toile graphique. Chaque projet devient unique : personnalisation sur-mesure, rendu visuel précis, textures et couleurs réalistes.

Caractéristiques techniques de Flotex® :

Résistance au trafic intense , à l’ usure et à l’ humidité

, à l’ et à l’ Entretien simplifié à l’eau

Absorption acoustique jusqu’à 21 dB

jusqu’à 21 dB Antiglissance R13

Hypoallergénique , certifié par la British Allergy Foundation

, certifié par la Recyclable et durable, pour des projets responsables

Études de cas : Flotex® dans des projets d’architecture et de design d’intérieur

→ Caron 3200, Val Thorens : design et performance à haute altitude

À 3200 mètres, le bâtiment Caron 3200 incarne un défi architectural et environnemental. Pensé par STUDIO ARCH et STUDIO ARCH INSIDE, ce site mêle innovation, durabilité et immersion dans le paysage alpin. Le sol Flotex®, à effet bois avec incrustations de zinc, évoque les anciennes remontées mécaniques tout en résistant aux conditions extrêmes.

Design personnalisé

Pose dans un environnement extrême

Durabilité, confort thermique, esthétique sur mesure

© L. Brochot – Caron 3200

→ Maison de Moriond, Courchevel : signalétique intégrée au sol

Dans ce bâtiment public multifonctionnel, l’architecte Leslie Serrecchia a intégré une signalétique visuelle directement dans le sol : motifs de télécabines, repères intuitifs, lisibles sans texte. Flotex® se révèle idéal pour un espace à fort trafic en station de ski.

Lisibilité et accessibilité

Résistance aux passages en chaussures de ski

Esthétique ludique et fonctionnelle

→ IBIS Styles Bordeaux Gare : immersion sensorielle en 3D

L’agence STUDIO VERSAVEL a utilisé Flotex® comme outil de scénographie immersive. Impression 3D, effets visuels changeants avec la lumière, lunettes 3D mises à disposition : une expérience sensorielle originale.

Sol interactif et émotionnel

Effets visuels dynamiques selon l’éclairage

Design immersif dans l’hôtellerie

© Gilles Trillard

→ Toulouse Football Club : sol personnalisé à l’image du club

Pour la boutique officielle du TéFéCé, Aurélie Tripier a imaginé un sol Flotex® sur-mesure stylisant un terrain de foot. Résultat : immersion totale dans l’univers du club, identité visuelle forte et expérience client renforcée.

Design graphique sur-mesure

Résistance technique pour usage intensif

Impact commercial mesurable : CA doublé en un an

© David Aubert

Pourquoi choisir Flotex® pour vos projets ?

Design personnalisé et narratif

Haute performance technique

Excellente acoustique

Durabilité prouvée

Adapté aux ERP, hôtels, commerces, espaces publics…

Un sol intelligent, esthétique et durable, signé Forbo Flooring.

