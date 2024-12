DISPENSA JUNIOR III : la petite colonne pour les meubles bas de cuisine

Parmi les meilleurs coulissants pour un meuble bas

Avec son accessibilité totale, tous les contenus sont rapidement et facilement à portée de main dans les meubles bas. Sous le plan de travail et proche de l’espace préparation, le système coulissant à sortie totale DISPENSA Junior III couvre toutes les largeurs de caisson entre 300 mm et 600 mm.

Organisation optimale et montage simple – même pour une installation ultérieure

DISPENSA Junior III est la solution idéale pour ranger et organiser tout le matériel de cuisine, à portée de main et de vue. Toutes les étagères de la gamme DISPENSA sont compatibles les unes avec les autres. Avec le montage sur le fond pour un équipement ultérieur dans une cuisine, DISPENSA Junior III est parfaitement adapté à tous les types de projets. Le coulissant pour meuble bas a été optimisé pour rendre le montage et l'utilisation encore plus rapides, plus précis et plus polyvalents.

Un système de réglage ultra confortable

Grâce aux mêmes avantages que la colonne haute DISPENSA – tels que les options d’équipement ARENA, le réglage de la hauteur ou l’accès des deux côtés – tous les bénéfices se retrouvent également dans l’élément bas. DISPENSA Junior III est équipé en série avec SoftStoppPlus qui offre une ouverture fluide et une fermeture amortie et silencieuse. Le réglage 3D de la façade offre un confort d’ajustement rapide et facile. Enfin, le montage sans outil grâce à l'astucieux système ClickFixx est simple et rapide.

L’option YouBoxx : un système de rangement avancé pour personnaliser son DISPENSA

Modulable et flexible, les contenants YouBoxx ont été développés pour toute la gamme DISPENSA. Les bacs pratiques se complètent parfaitement par leurs dimensions et leurs fonctions respectives. Avec Youboxx, chaque utilisateur créé son propre système de rangement individuel qui répond de manière optimale à ses exigences personnelles en matière de stockage. Assortis aux étagères, les sets YouBoxx sont disponibles avec des boîtes et supports de différents coloris.

Crédits Photos : © Kesseböhmer GmbH

