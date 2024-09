Kesseböhmer Holding KG

Depuis près de 70 ans, Kesseböhmer est un partenaire fiable pour l'aménagement de magasins, le secteur de l'ameublement, l'industrie automobile ainsi que pour les fabricants de meubles de bureau ergonomiques et est synonyme de solutions innovantes alliant design, fonctionnalité et qualité.



Avec sa compétence clé dans le traitement des métaux, l'entreprise familiale dirigée par son propriétaire est active dans le monde entier et emploie 3 500 personnes sur 12 sites.



En 2022, son chiffre d'affaires total s'élevait à 695 millions d'euros. En alliant tradition et innovation, l'entreprise dirigée par Oliver Kesseböhmer depuis trois générations ne cesse de poser des jalons, tant en termes de produits qu'en termes d'activité commerciale durable.



En 2023, Kesseböhmer s'est vu décerner le German Sustainability Award.