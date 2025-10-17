ALUPREFERENCE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ALUPREFERENCE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ALUPREFERENCE, la marque de menuiseries aluminium exclusivement dédiée au négoce, en phase avec les attentes de vos clients.

Une personnalisation complète des menuiseries, grâce à une large gamme d’options, d’accessoires et de teintes et un positionnement tarifaire toujours adapté à vos besoins. Nous vous proposons une segmentation simple selon le niveau de performance et de finition.

Une fabrication 100% française qui répond aux exigences du négoce :

Une unité de production spécifique à forte capacité avec 300 fenêtres/jour, des délais de fabrication optimisés et « sur mesure ».

Une logistique efficace.

ALUPREFERENCE suit le distributeur du chiffrage aux derniers réglages de la menuiserie grâce à un SAV intégrant les devis, les interventions et la logistique.

Mise à disposition d'une application thermique avec les notices de poses pour les performances Uw et Sw de notre offre, compatible sur PC, IPHONE.

Les emballages sont sécurisés avec des accessoires sous blister. Il n’y a pas de ruptures de charge et les délais suivant info délai usine hebdomadaire (pour les teintes de base blanc 9010, 7016 et noir N2100) sont respectés, avec une possibilité de délai flash sur consultation.

Des labels qualitatifs qui font la différence :

Une fabrication 100% Française

Une unité de fabrication certifiée NF CSTBAT et entreprise certifiée ISO 9001

Le respect des normes pour les marchés du neuf et de la rénovation : RT 2012, BBC, crédit d’impôt…

Les labels les plus stricts

Fenêtres NF, accompagnent les fabricants de fenêtres de qualité

Marquage CE & déclaration obligatoire de performance

Le savoir-faire d’ALUPREFERENCE :