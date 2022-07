Collection SUN@HOME : l'éclairage connecté centré sur le bien-être

La lumière au service de la qualité de vie au quotidien. Réveils difficiles, humeur en berne, grosse fatigue… Le manque de luminosité dérègle l’horloge biologique et peut impacter le corps tout entier. La nouvelle gamme connectée Sun@Home de LEDVANCE propose aux consommateurs des produits d’éclairage très innovants qui vont agir sur le rythme de tout un chacun et faire rentrer du soleil dans leur quotidien.

« Beaucoup de gens ne sont pas conscients de la grande influence de la lumière sur le corps, la performance et aussi le bien-être. Avec Sun@Home, les gens ont maintenant la possibilité, pour la première fois, d’apporter un éclairage très semblable à la lumière du jour dans leur intérieur, et de profiter de son effet positif en choisissant parmi de nombreux modèles. » explique le Dr. Oliver Vogler, Directeur Général Europe West chez LEDVANCE.



La technologie Sun@Home permet d’améliorer le quotidien de chacun. Depuis l’application LEDVANCE SMART+, il est aussi possible de personnaliser la lumière à son propre rythme de vie ou ses envies.



La fonction biorythme, entièrement automatisée, reproduit le cours de la journée et le rythme biologique humain. Cette fonction est propice à la concentration pendant la journée grâce à une lumière stimulante et relaxante en fin de journée grâce à une lumière chaude. Des fonctions connectées supplémentaires comme le simulateur d’aube et le réglage de l’éclairage favoriseront le bien-être. Par exemple, une lumière douce avant de se coucher permet de mieux dormir et d’avoir un sommeil réparateur durant la nuit.

Les atouts de Sun@Home

Concentration et productivité accrues*

Amélioration de l’activité générale et du niveau d’attention*

Augmentation du rythme et de l’intensité du sommeil*

Amélioration du confort visuel*

Ambiance lumineuse et rendu des couleurs meilleurs**

La gamme Sun@Home offre un spectre de couleurs plus large grâce à sa technologie unique SunLike, très proche de la lumière naturelle du soleil : le rendu des couleurs est quasiment le même qu’à la lumière soleil. Les couleurs semblent ainsi plus lumineuses, pratiquement comme en plein soleil. Il en résulte ainsi une expérience nouvelle qui garantit un excellent confort visuel.



* Effet des LED sur le confort visuel, la mélatonine, l’humeur, les performances d’éveil et le sommeil. The Society of Light and Lighting, 2019

** Étude sur la perception des LED à spectre complet ; Fraunhofer Institute for Building PhysicsIBP, Mars 2020

