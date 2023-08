Toujours plus de connectivité pour les gammes Hitachi Cooling & Heating

« Chez Hitachi, nous sommes sans cesse à la recherche de l’augmentation de la performance de nos solutions. Et nous avons l’intime conviction que la connectivité de nos appareils doit également servir cet objectif. Loin d’être un simple gadget, cette technologie offre un champ des possibles infini pour booster toujours plus l’intelligence de nos produits, réduire les consommations d’énergie et offrir davantage de services et de confort à nos clients. C’est avec cette philosophie que nous avons développé et continuons à améliorer sans cesse airCloud Pro et toutes nos applications mobiles de contrôle à distance. »