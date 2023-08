Confort et performance : comment l'éclairage centré sur l'humain peut améliorer le bien-être ?

Les valeurs ajoutées de Sun@Home

Concentration et productivité accrues.

Amélioration de l’activité générale et du niveau d’attention. • Augmentation du rythme et de l’intensité du sommeil.

Amélioration du confort visuel.

Ambiance lumineuse et rendu des couleurs meilleurs.

Lumière perceptible visuellement et physiquement !

La technologie unique SunLike de la gamme Sun@Home permet de proposer un spectre de couleurs plus étendu, très similaire à celui de la lumière naturelle du soleil. Ainsi, les couleurs sont restituées de manière presque identique à la lumière du jour, ce qui les rend plus vives et lumineuses. Grâce à cette technologie, l’expérience visuelle est nouvelle et offre un confort optimal pour les yeux.

La lumière qui prend soin des humains

Réveils difficiles, humeur morose et fatigue intense peuvent être causés par un dérèglement de l’horloge biologique, dû à un manque de luminosité, qui peut affecter l’ensemble du corps. Pour y remédier, LEDVANCE a lancé la gamme connectée Sun@Home. Ces éclairages innovants agissent sur le rythme circadien1 et apportent une dose de soleil dans la vie quotidienne des utilisateurs. Ce système centré sur l’humain améliore le bien-être des personnes dans leur environnement.



Les luminaires Sun@Home recréent le cycle naturel de la lumière du soleil pour aider à rester synchronisés avec son biorythme Il est possible de régler l’intensité et la couleur de la lumière en fonction de l’heure de la journée, créant ainsi une atmosphère adaptée aux besoins individuels de chaque personne et en réduisant les effets de la lumière artificielle sur le corps et l’esprit.

Des luminaires smart aux réglages automatiques ou manuels parfaitement adaptés au biorythme

Grâce à l’application LEDVANCE SMART+, il est possible de personnaliser l’éclairage selon son propre rythme de vie ou ses préférences individuelles.

1 - Le rythme circadien est un processus biologique qui se répète environ toutes les 24 heures et qui régule diverses fonctions physiologiques et comportementales, notamment le cycle veille-sommeil, la température corporelle, la sécrétion d’hormones et le métabolisme. Ce rythme est principalement contrôlé par une horloge biologique interne située dans le cerveau, mais il est également influencé par des facteurs externes tels que la lumière du jour, l’alimentation et l’exercice physique.