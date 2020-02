L’habitat, un environnement exigeant en pleine évolution

Dans un contexte économique et social changeant, dicté notamment par la loi Elan et l’engagement des autorités en faveur du « vivre mieux » (pour la santé des occupants, leur confort, et le respect de la planète), Tarkett innove et accompagne les acteurs de l’habitat collectif privé et social pour anticiper et répondre aux besoins de confort, respect de la planète et santé des occupants.



Face à une sensibilité écologique croissante des français, Tarkett met à disposition de ses clients des sols répondant notamment aux normes environnementales les plus strictes comme le NF Habitat.



Les labels et certifications assurent des logements non seulement durables, mais exigent également des performances techniques supérieures aux standards. En mettant en place des produits aux performances acoustiques exceptionnelles, et de glissance optimales, les revêtements de sol Tarkett TX Habitat assurent une technicité sans faille et améliorent par la même occasion le confort des habitants.

Nouvelle gamme U2S 2020, plus respectueuse des personnes et de la planète

La nouvelle gamme U2S dédiée à l'habitat est 100% recyclable, via le programme Restart® permettant de récupérer les chutes de pose. Pour aller encore plus loin, nous avons retravaillé la formulation de notre produit en pose non collée : envers mousse et pose sans colle, ce profil peut être récupéré en fin d'usage, recyclé, et réintégré dans nos prochaines productions.

Notre objectif ? Avoir au minimum 30%* de matières premières recyclées dans la composition de nos produits d'ici à 2030 !

* Certains de nos produits présentent d'ores et déjà un taux de matières recyclées supérieur ou égal à 30

Découvrez TX Habitat, la collection du bien-être et du Vivre Bien

Le bien-être est un élément essentiel de notre quotidien et de notre vie professionnelle : santé, réussite sociale, économique, plaisir, réalisation de soi, l’harmonie avec soi-même et avec les autres.



L’ambition de Tarkett est de proposer une gamme intemporelle qui inclut une large offre de décors bois, béton et des concepts plus marqués pour faciliter le Vivre Bien à travers le design visuel, acoustique et sensoriel.

« L’idée dans cette collection est de proposer des effets de matières et des teintes agréables à vivre, intemporelles et universelles, qui vont permettre à chaque habitant d’y exprimer son style et organiser son intérieur comme il l’entend. Le locatai Restart® suivant pourra s’approprier l’espace autrement et ainsi de suite. C’est une gamme de produits pensée pour une cible plurielle aux modes de vie variés. »



Céline Debare, Designer en charge des produits vinyles hétérogènes chez Tarkett EMEA

Découvrez également TX Habitat Genius, l’innovation en pose non collée

La Gamme Genius de Tarkett, est la seule gamme complète de produits PVC hétérogènes en pose non collée résistante aux remontées d’humidité*, pouvant être installée sur n'importe quel sol existant. Avec son envers en mousse, le produit recyclable en chute de pose, mais aussi et surtout en fin d'usage.

* Taux d’humidité max du support : 7%

Tarkett s'associe avec le studio Heju autour d'une exposition sur l'Habitat

Tarkett vous invite à découvrir la nouvelle exposition évoquant l'habitat à l'Atelier Tarkett, en partenariat avec le studio Heju.



L'exposition donne la sensation de déambuler dans une véritable habitation. Dans cette scénographie, le studio Heju a voulu créer un espace unique tout en rondeur, fait de détails précieux et d’associations de couleurs singulières.



La nouvelle collection TX Habitat de la nouvelle gamme U2S de Tarkett est destinée aux logements collectifs et pensée pour le bien-être de ses utilisateurs.

