Tarkett Sports lance une nouvelle campagne de communication qui célèbre tous les acteurs du sport

« Le sport est un outil important pour nos sociétés en matière de santé, d’inclusion et de lien social. Les équipements sportifs sont des lieux de vie, d’émancipation, de moments de partage. Nos clients sont celles et ceux qui permettent de mettre le sport dans le quotidien des gens. C’est une mission passionnante qui demande une agrégation d’expertise, un engagement au plus proche du terrain et une constante capacité d’innovation. Merci à nos clients qui nous poussent sans arrêt à nous dépasser ! » Eddy Schmitt, Président & CEO de Tarkett Sports.

Mettre en lumière les acteurs sportifs de l’ombre

La nouvelle campagne de Tarkett Sports est un hommage à tous les professionnels qui ne monteront sans doute jamais sur un podium et qui pourtant font vivre le sport : élus, architectes, directeurs des sports, directeurs des services techniques, installateurs... Autant de personnes qui innovent et œuvrent à la construction ou la rénovation d’infrastructures plus respectueuses de l’Homme et de l’environnement, tout en jonglant entre normes astreignantes et budgets limités. C’est grâce à eux et à leurs exploits du quotidien, que chacun peut pratiquer une activité physique, entretenir sa forme, découvrir des passions, jusqu’à, pour certains, devenir champions de haut niveau.

« Cette année est une année exceptionnelle pour le sport en France. Nous aurons l’occasion de vibrer et de célébrer nos athlètes ! L’enjeu sera aussi d’accueillir à la rentrée des milliers de sportives et de sportifs dans les clubs et associations. Nos clients s’y sont préparés depuis plusieurs mois et c’est d’abord à eux que nous devrons l’héritage et la transformation de notre pays en nation sportive. Ensemble, ils créent un sport qui se vit partout et pour tous. Avec cette campagne multi-canal (presse, médias digitaux, réseaux sociaux...) déclinée pour correspondre aux pratiques sportives locales, nous souhaitons leur dire « bravo et merci ! » » Manon Jeannot, Marketing & Business development Manager Tarkett Sports EMEA.

Permettre la pratique d’une activité physique à 3 millions de sportifs supplémentaires

L’accueil des sportives et sportifs dans les prochains mois et les prochaines années est un enjeu majeur. Aujourd’hui, il faut rénover, mais aussi créer de nouveaux espaces de pratiques avec des surfaces qui se réduisent et diversifier les offres d’équipements pour intégrer de nouveaux sports. Il faut innover pour répondre à des exigences toujours plus fortes en matière de performances sportives, de durabilité des équipements et garantir des conditions de pratique saine. Il faut enfin s’engager en faveur de la planète en contribuant à réduire l’impact de nos activités sur l’environnement en produisant le plus localement possible et en innovant dans l’utilisation des ressources et leur recyclage.

Parmi les dernières réalisations menées par Tarkett Sports et ses partenaires, on compte notamment les terrains en gazon synthétique des villes du Plessis-Robinson (77), de Montbartier (82) et de Châteaubourg (35). Elles ont le point commun d’être équipées de l’innovation Vertex Quattro PureGrain, conçue avec de la rafle de maïs française non-OGM, un matériau de remplissage avantageux qui contribue à l'ergonomie du terrain, minimise la poussière et se démarque par sa biodégradabilité.

Côté installations indoor, les communes de Saint-Ouen (93) et de Dettwiller (67) ont fait récemment le choix d’équiper leur gymnase avec un revêtement sportif PVC Omnisports particulièrement performant sur le plan sportif et environnemental, et 100% sans phtalate.

« Avec la Grande Cause Nationale, le Gouvernement s’est fixé un objectif de 3 millions de sportifs supplémentaires d’ici 2027. Cela implique nécessairement des investissements qui doivent continuer après 2024. Dans le prolongement de la dynamique actuelle, il y a encore beaucoup d’équipements à créer, à rénover, et même à repenser. Nos équipes sont mobilisées pour que tous ces nouveaux utilisateurs puissent trouver un terrain de qualité proche de chez eux, respectueux de leur santé et de la planète. » Philippe Rio, Sales Manager indoor sports chez Tarkett Sports France.

Pour en savoir plus exit_to_app