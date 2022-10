Comment AIRWOOD optimise le rendement de l’appareil de chauffage au bois et permet de profiter de sa chaleur dans toute la maison

L’entrée en application de la RE2020 (favorable aux énergies renouvelables plutôt qu’aux énergies fossiles) conjuguée à l’engouement des Français pour le bois-énergie met naturellement la solution AIRWOOD de Cheminées Poujoulat sur le devant de la scène. De quoi s’agit-il ? D’un système de récupération et de distribution de la chaleur bois permettant d’optimiser la capacité de chauffe de l’appareil de chauffage à bois et de bénéficier de la chaleur bois dans toute la maison.

Mieux répartir la chaleur de l’appareil dans la maison

Connu et reconnu en tant que leader européen des conduits de cheminées et sorties de toit, le fabricant français Cheminées Poujoulat propose depuis plusieurs années son système AIRWOOD de récupération et de distribution d’air chaud.



Concrètement, le système AIRWOOD, via un moteur silencieux et basse consommation, vient capter l’air ambiant dans la pièce de vie, dans un rayon d’un mètre autour de l’appareil en fonctionnement. L’air circule dans le conduit échangeur, où il est réchauffé grâce aux calories contenues dans les fumées d’évacuation, il est ensuite redistribué dans les autres pièces de la maison par des bouches de soufflage.



La "chaleur bois" n’est plus concentrée uniquement dans la pièce de vie, elle est désormais distribuée de façon plus homogène dans toute la maison.

Le conduit échangeur et BOOSTY, les deux pièces maitresses du système AIRWOOD

Le conduit échangeur, c’est le cœur de la récupération et la distribution de l’énergie bois. Cette pièce, qui s’installe dans le prolongement du conduit de raccordement, prend la place d’un élément du conduit de fumée. Le conduit échangeur équipe l’ensemble de la gamme AIRWOOD, à savoir AIRWOOD Confort+ et AIRWOOD Alliance.



Ce conduit a une double fonction lorsque l’appareil est en marche :

Assurer la bonne évacuation des produits de combustion de l’appareil (le "flux vertical"),

Faire circuler et réchauffer l’air puisé dans la pièce de vie pour le pulser jusqu’aux chambres (le "flux horizontal").

Les deux flux (fumée et air chaud) sont parfaitement étanches. Le réchauffement de l’air dans le conduit échangeur se fait par contact de la paroi intérieure.



BOOSTY est la seconde pièce essentielle d’AIRWOOD. Cette épingle électrique brevetée et équipée d’une sonde prend le relais lorsque l’appareil de chauffage au bois n’est plus en fonctionnement, ou fait l’appoint de chaleur pour maintenir la température déterminée par l’utilisateur lui-même.



BOOSTY peut donc se déclencher dans plusieurs cas de figure :

Pendant la journée ou la nuit lorsque la chaleur générée par l’appareil est insuffisante pour maintenir la température déterminée dans les chambres,

Pendant une absence prolongée,

Pour mettre la maison hors-gel…

Avec BOOSTY, la gamme AIRWOOD est valorisable dans les calculs réglementaires grâce au TITRE V Système - Conduit échangeur. C’est ce système qui offre la possibilité de faire de l’énergie bois la source de chauffage principal pour toute la maison.

Le système AIRWOOD Confort+

AIRWOOD Confort+ permet de mieux répartir la chaleur bois dans toute la maison. Il est compatible avec tous les types d’appareils de chauffage au bois, foyer fermé, poêle à bois ou poêle à granulés, quelle que soit leur puissance.

Installation en maison neuve et en rénovation

Jusqu’à 4 pièces alimentées grâce à 4 bouches de soufflage réglables

Moteur robuste, silencieux et basse consommation

Valorisable dans les calculs réglementaires RE2020 grâce au TITRE V Système - Conduit échangeur

Le système AIRWOOD Alliance

AIRWOOD Alliance ne peut s’intégrer que dans une maison équipée d’un poêle à granulés et d’une VMC double flux. Le conduit échangeur triple paroi conçu pour les poêles à granulés (gamme PGI) est alors raccordé au réseau de soufflage de la VMC double flux de la maison pour distribuer la chaleur bois dans les autres pièces de la maison.

Installation en maison neuve équipée d’un VMC double flux

Fonctionnement silencieux

Aucune installation électrique complémentaire

Les avantages AIRWOOD

Le bois comme énergie de chauffage principale : confortable, écologique et économique.

Plus de confort avec une température homogène dans toute la maison.

Plus d’économies d’énergie grâce à la récupération des calories perdues et un rendement de l’appareil optimisé.

Une solution AIRWOOD quel que soit l’appareil de chauffage au bois (foyers fermés, poêles à bûches ou poêles à granulés pour AIRWOOD Confort+ ; le poêle à granulés pour AIRWOOD Alliance si le logement est équipé d’une VMC double flux).

Système invisible dans les plafonds et les combles, et davantage de surface grâce à la suppression des convecteurs.

Parfaite étanchéité entre les fumées, l’air réchauffé et l’air comburant.

100 % compatible RE2020.

Notez que les systèmes AIRWOOD sont uniquement compatibles avec les conduits Cheminées Poujoulat. Ils sont titulaires d’un ATEC et bénéficient du Label CÉRIC.

