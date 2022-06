Ligatureuse RB401TE Communiqué | 13.06.22

Facilitez vos travaux d’attache de treillis soudés et de barres d’armatures avec la ligatureuse la plus innovante du marché. Lier les fers à béton n’a jamais été aussi facile avec cet outil qui permet de travailler debout sans se baisser. Déjà adoptée par de nombreux utilisateurs, la pince à ligaturer RB401TE permet aux compagnons ferrailleurs de ne plus souffrir de lombalgies tout en gagnant un temps considérable.