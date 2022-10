OSEOKIT PRO isolant polyuréthane : vous n'isolerez plus comme avant !

OSEOKIT PRO est LA solution rapide & efficace pour les travaux d’isolation des murs, plafonds et rampants de toiture ! Composé d’une machine de projection et d’un produit bicomposants, le système OSEOKIT PRO est destiné aux professionnels du bâtiment.

La machine de projection Evolution 001 a été conçue pour être facilement transportable, intuitive dans son utilisation… et à un prix abordable. Compacte, elle dispose d’un branchement standard 230 V, et de 30 m. de tuyauterie permettant la projection de l’isolant Oseo Top 10 dans tous types de construction. Le kit, composé d’un bidon d’isocyanate (A) et d’un bidon de polyol (B), est positionné sur le socle de la machine. Il suffi t de plonger les cannes d’aspirations dans chaque bidon correspondant, de démarrer la machine et de projeter à l’aide du pistolet. Simple, non ?

Le meilleur rapport qualité/prix du marché de l’isolation

Le produit OSEO TOP 10 est une solution d’isolation projetée 3 en 1 : thermique, acoustique, et étanchéité à l’air seront donc de la partie. De plus, sa rapidité de mise en oeuvre permet un rendement optimisé pour l’artisan qui pourra isoler environ 25 m² (épaisseur 100 mm) en 20 à 25 min. avec un kit de projection. Répondant aux exigences de la RE2020, cette solution unique d’isolation intérieure permet de traiter l’ensemble des ponts thermiques, même dans des zones difficiles d’accès et les points singuliers. Enfin, son temps de séchage de 3 min. permet une mise en oeuvre immédiate du parement intérieur.

RÉSERVÉ

AUX PROS ISOLATION

3 EN 1 PRODUIT

INNOVANT

Avec OSEOKIT PRO, vous devenez acteur de constructions plus saines et plus durables !

Les excellentes performances en termes d’isolation thermique et acoustique d’OSEOKIT PRO permettent de réduire les consommations énergétiques des bâtiments, tout en les rendant plus agréables à vivre.

Son empreinte carbone est également très bonne puisque le produit fi ni est fabriqué directement sur le chantier ; seuls les composants sous forme liquide sont transportés. De plus, OSEOKIT PRO a reçu la meilleure note en termes de dégagements de Composés Organiques Volatils (Classement A+), gage de qualité de l’air intérieur. Pour aller plus loin dans la démarche et réduire davantage notre impact carbone, nous travaillons à intégrer des composés d’origine biosourcée. Encore un petit plus pour la planète !

Responsabilité, recyclage et économie circulaire au coeur de notre démarche

Être une entreprise responsable, cela se décide dès la conception des produits et OSEOKIT PRO ne déroge pas à cette règle ! C’est d’ailleurs pour cela que les bidons, les bouchons, les étiquettes, le châssis, etc. sont entièrement recyclables et proviennent d’entreprises françaises basées dans le quart Sud-Est du pays.

L’économie circulaire est également au coeur des développements pour que, des matières premières jusqu’aux déchets, le maximum soit recyclé, réemployé et partagé.

Un projet né au sein d’une société familiale française à la pointe de l’innovation

OSEOKIT PRO est un produit développé par le groupe MGH, fabricant français de systèmes polyuréthanes à très faible impact environnemental. Basé près d’Avignon, dans le Vaucluse, MGH s’engage au quotidien dans une démarche de développement durable afi n d’offrir aux consommateurs des produits de qualité, conçus, fabriqués, conditionnés et commercialisés en France. L’innovation est le véritable moteur de l’entreprise puisque l’effectif se compose à plus de 40 % d’ingénieurs, de doctorants et de techniciens spécialisés.

Un concept en phase avec le monde de 2050

Pour décarboner notre économie, il faut massivement rénover les logements déjà existants et cela commence aujourd’hui. De plus, pour être réellement effi cace, il est nécessaire d’isoler la plus grande surface possible d’un logement. Afi n d’atteindre les engagements pris par l’État, nous devrons rénover 30 millions de logements d’ici 2050, tout en sachant que la part de la construction neuve s’amenuisera années après années. C’est principalement pour cette raison que, chez MGH, nous avons décidé de concevoir une machine simple d’utilisation, sobre en énergie, facilement transportable et couplée à un isolant 3 en 1, dont la durée de vie est supérieure à 50 ans. Bref, n’attendez pas plus longtemps et contacteznous pour de plus amples renseignements.

