Comment assurer la protection de son entreprise : la garantie homme-clé ?

L’assurance homme-clé

La disparition, la perte totale et irréversible d’autonomie ou l’absence prolongée brutale du dirigeant ou de tout collaborateur déterminant dans l’activité de l’entreprise constitue un risque majeur pouvant mettre en péril son équilibre financier, voire sa pérennité. Ceci est particulièrement vrai dans les petites et moyennes entreprises.

Ce dirigeant ou ce collaborateur, parce qu’il détient un rôle stratégique dans l’entreprise ou un savoir-faire très spécifique est appelé « homme-clé ».

La garantie de l’homme-clé permet d’éviter cette situation. Comment ? En versant un capital à l’entreprise en cas de perte d’un homme-clé ou en lui versant des indemnités journalières en cas d’absence prolongée de celui-ci. L’entreprise dispose ainsi de la trésorerie nécessaire pour continuer normalement son activité pendant cette période de transition.

Comment fonctionne précisément cette garantie ?

Pour mettre en place la garantie de l’homme-clé, il faut, en premier lieu, identifier l’homme-clé de l’entreprise à assurer. Il peut s’agir d’un actionnaire ou d’un dirigeant, mais aussi d’un collaborateur essentiel dont le savoir-faire est essentiel pour l’entreprise. L’assurance « homme-clé » est alors souscrite par l'entreprise, à son profit, sur la tête de cette personne désignée.

Vient ensuite l’évaluation du préjudice financier consécutif à la disparition de cette personne. Cette étape peut être effectuée par le chef d’entreprise, accompagné de son conseiller en assurance et éventuellement de son expert-comptable.

L’entreprise opte pour la couverture et le montant des garanties les plus adaptés à sa situation.

Ainsi, une fois souscrite, la garantie de l’homme-clé assure à l’entreprise adhérente désignée comme bénéficiaire irrévocable du contrat, le paiement d’un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie de la personne désignée comme assuré, l’homme-clé, ou le versement d’indemnités journalières en cas d’absence prolongée de ce dernier.

Il faut savoir enfin, que souscrire une telle garantie est un véritable atout lors de la cession de son entreprise, le repreneur étant assuré que l’homme-clé de l’entreprise qu’il reprend, est bien protégé.

SMABTP propose une assurance spécifique pour assurer la protection de son entreprise.

La souscription du contrat BATIPREVOYANCE Homme-Clé permet à l’entreprise, en cas de disparition d’un homme-clé, de poursuivre son activité et ainsi de préserver sa pérennité.

Pour en savoir plus exit_to_app