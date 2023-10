Choisir un assureur qui vous aide à préparer votre retraite est un véritable plus !

À la retraite, il est vraisemblable que vos revenus diminueront. Si vous voulez maintenir le niveau de vie qui est le vôtre aujourd’hui, il est indispensable d’anticiper cette baisse de revenus et de vous constituer le plus tôt possible une épargne complémentaire. Cette vidéo vous présente les principales solutions complémentaires d’épargne et vous explique comment SMABTP peut vous accompagner dans la préparation de votre retraite.

Pour pouvoir conserver le même niveau de vie que pendant votre vie active, il existe des solutions complémentaires d’épargne retraite comme le Plan d’Épargne Retraite (PER) et l’assurance-vie. La première est un dispositif créé en 2019 par la loi Pacte (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) permettant de vous constituer un complément de revenu qui sera disponible, une fois que vous serez à la retraite, sous de capital et/ou de rente. Ce produit peut être souscrit soit à titre individuel, soit par une entreprise au profit de tous ses salariés ou d’une catégorie d’entre eux. C’est, en outre, une solution d’épargne qui bénéficie d’avantages fiscaux. La seconde solution d’épargne retraite est l’assurance-vie. Il s’agit d’un placement souple et disponible à tout moment qui vous permet d’épargner tout au long de votre vie, en profitant là aussi, d’un cadre fiscal avantageux.

Vous pouvez, à tout moment, récupérer votre épargne, soit par des rachats partiels programmés soit par une conversion du capital en rente viagère pour compléter vos revenus. Exactement les solutions que propose SMABTP ! Avec des solutions régulièrement plébiscitées par la presse patrimoniale, SMABTP peut vous accompagner dans la préparation de votre retraite, que ce soit pour vous en tant que dirigeant à titre personnel et professionnel, et/ou pour les salariés de votre entreprise.

N’hésitez pas à contacter votre conseiller Vie SMABTP et nos experts patrimoniaux. Ils vous aideront à choisir les solutions les plus adaptées à vos attentes et à vos besoins. Ces informations sont fondées sur la réglementation en vigueur au 01/10/2023 et ne constituent pas un conseil ou un avis juridique ou fiscal. Document publicitaire, sans valeur contractuelle - Seule la notice d’information a valeur de contrat. Pour en savoir plus exit_to_app