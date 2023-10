Visite des Partenaires Premium OKNOPLAST à l'usine de Ochmanów

→ Un accompagnement unique et exclusif : nous vous soutenons dans votre développement en vous offrant un accompagnement personnalisé pour répondre au mieux à vos besoins spécifiques.



→ Autonomie conservée : en tant que professionnel indépendant, vous gardez votre liberté tout en profitant des avantages d'une collaboration avec un leader de la menuiserie en Europe.



→ Une communication nationale et locale : bénéficiez de deux campagnes TV par an et de nombreuses parutions dans des revues spécialisées pour augmenter votre notoriété.



→ Le savoir-faire d'un leader de la menuiserie en Europe : rejoignez un réseau reconnu pour son expertise et son professionnalisme depuis plus de 10 ans en France et bientôt 30 ans en Europe.

En devenant Premium, vous accédez également à un ensemble d'offres et de services exceptionnels

→ Des offres exclusives : profitez d'offres spéciales réservées uniquement à nos partenaires Premium avec des produits et promotion dédiés.



→ Utilisation de la marque et visibilité extérieure : affichez votre partenariat avec OKNOPLAST et profitez d'une visibilité accrue.



→ Oknolive Tour, visite d'usine, formations : plongez dans l'univers d'OKNOPLAST grâce à des visites d'usine exclusives et des formations pour développer vos compétences.



→ Développement business : apport de leads réguliers grâce à des campagnes digitales et la présence d'un mini site dédié pour chaque premium.

Pour en savoir plus exit_to_app