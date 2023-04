Comment Bouyer Leroux intègre les énergies renouvelables dans la fabrication des briques ?

De l’extraction d’une matière première renouvelable…

Il se dépose 2 fois plus de sédiments argileux en France que ce que la filière terre cuite n’en utilise*. Cette argile renouvelable, dont sont constituées les briques bio’bric, est extraite dans un rayon d’environ 5 km autour de nos 7 sites de production en France. La présence de sites de production sur tout le territoire national permet aussi de limiter les émissions de CO 2 liées au transport.



La réhabilitation des gisements d’argile, après exploitation, se fait conformément aux engagements pris avec les acteurs locaux : restitution aux agriculteurs, réalisation de plans d’eau ou de zones humides, considérés comme des oasis à biodiversité. Les gisements restitués par Bouyer Leroux contribuent d’ailleurs davantage à la diversité de la faune et la flore qu’avant leur exploitation. **



TIP #1 : Choisir un matériau qui n’épuise pas les ressources de la planète ; l’argile, matière première géosourcée renouvelable.

… À l’utilisation de 90 % d’énergie décarbonée dans le processus de production des briques de mur

C’est sur la phase de production que bio’bric se distingue par l’utilisation massive d’énergie décarbonée pour réduire les émissions de CO 2 de ses solutions : 45 % aujourd’hui et 90 % à horizon 2027.***

Pour atteindre cet objectif ambitieux, Bouyer Leroux déploie sur ses sites de production différents projets dont deux font l’objet d’un financement France Relance « Décarbonation de l’industrie ».

Ainsi, pour fournir la chaleur nécessaire au séchage des briques, l’air chaud en sortie de four est récupéré et des foyers biomasse sont utilisés. Pour assurer la précuisson des briques, de la biomasse est intégrée au mélange argileux. Grâce à son auto combustion, la biomasse (coques de tournesol, sciure de bois) participe à la cuisson des briques tout en permettant aux produits d’être plus légers et isolants. Pour la phase de cuisson, Bouyer Leroux a de plus en plus recours à la sciure de bois qui, une fois injectée dans le four, s’auto-enflamme au contact de l’air chaud et produit de l’énergie.



Des investissements sont également faits pour compenser 100 % des besoins électriques des sites par de l’électricité verte (panneaux photovoltaïques sur les toitures ou sur d’anciens gisements d’argile).



TIP #2 : Sélectionner un matériau performant thermiquement et à faible impact carbone aujourd’hui et demain.



L’optimisation du process de fabrication permet à Bouyer Leroux de proposer de bons résultats environnementaux pour ses produits bio’bric. Ces résultats sont consignés dans les FDES (Fiches de déclaration environnementale et sanitaire) mises à disposition dans la base Inies, et vont continuer à s’améliorer avec les projets d’investissements en cours.



Bouyer Leroux s’engage en proposant aux acteurs du bâtiment un système constructif dans une démarche durable et de lutte contre le réchauffement climatique.

* Étude indépendante menée par l’école des Mines Paris Tech et le CTMNC​.

** Suivis biologiques 2020 des argilières Bouyer Leroux dans le cadre des arrêtés préfectoraux, réalisés par le CPIE Loire Anjou.

*** La part d’énergie thermique à base d’énergie décarbonée (biomasse, biogaz, syngaz) en 2021 est en moyenne à 40 % dans le processus de fabrication des briques de mur.

