Simplifiez-vous la RE2020 : avec la brique, c’est simple de faire durable

Les études réalisées démontrent que la brique R=1 associée à un doublage isolant th30 de 12 cm d’épaisseur en ITI (Isolation Thermique par l’Intérieur) répond aux exigences de la RE2020 dans la grande majorité des cas et permet l’atteinte d'un Bbio en moyenne à -10%/-15% par rapport au Bbiomax.



Pour répondre à des configurations plus complexes, chaque fabricant propose des gammes de briques de 20cm de R allant jusqu’à 1,5, permettant donc d’optimiser l’épaisseur d’isolant rapporté.



Les déperditions thermiques issues des murs, planchers bas et toitures des nouveaux bâtiments sont réduites par un renforcement de l’isolation et le traitement adapté des ponts thermiques.



Pour les murs, la réponse simple et efficace qui existe chez tous les briquetiers, est la brique de résistance thermique R ≥ 1. La brique R=1 m2.K/W est déjà couramment utilisée et sa mise en œuvre est maîtrisée par les entreprises.



Associés à la brique, de nombreux accessoires permettent d’assurer un traitement global et homogène de l’enveloppe et particulièrement des ponts thermiques du mur :

planelles isolées en about de plancher,

coffres de volets roulants,

linteaux,

brique à bancher…

Gain de SHAB : le bonus de la brique isolante

La brique de structure isolante de R≥1 est un élément porteur dont la performance thermique intrinsèque permet aussi de gagner de la surface habitable par rapport à une maçonnerie courante (3% minimum, avec une brique de R=11) en limitant l’augmentation d’épaisseur d’isolant associé, à R de mur constant.

Pour en savoir plus exit_to_app